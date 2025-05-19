Ушаков рассказал, с чего Путин начал разговор с Трампом

Разговор президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом начался с того, что Путин поздравил Трампа с рождением 11 внука. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Любопытно, что начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением 11 внука», — сказал Юрий Ушаков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Путин также пожелал здоровья новорожденному и дочери президента США.
Телефонный разговор Путина и Трампа прошел 19 мая и длился почти три часа. По его итогам Путин охарактеризовал его как успешный.
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