19 мая 2025

Губернатор Филимонов уволил мэра Шевцову, чья дочь грозилась отправить недоброжелателей на СВО

Губернатор Филимонов отправил в отставку мэра Шевцову на фоне скандала с дочерью
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэра отправили в отставку
Мэра отправили в отставку Фото:

Главу Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку на фоне скандала с дочерью и угрозами об отправке на СВО. Решение принял Вологодский губернатор Георгий Филимонов.

«Глава Нюксенского муниципального округа Шевцова отправляется в отставку, ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области», — написал Филимонов у себя в telegram-канале.

Губернатор отметил, что принимает подобные решения исключительно на основе личной оценки, основанной на взвешенном и объективном рассмотрении обстоятельств. Предвзятости или предпочтений в кадровых вопросах не было и не будет.

Дочь главы Нюксенского округа Вологодской области ранее опубликовала в сети видео, где угрожала своим обидчикам отправкой на спецоперацию на Украине, что спровоцировало скандал. Филимонов при этом в своем посте отметил, что участие в СВО — это привилегия, а не наказание.

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Главу Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку на фоне скандала с дочерью и угрозами об отправке на СВО. Решение принял Вологодский губернатор Георгий Филимонов. «Глава Нюксенского муниципального округа Шевцова отправляется в отставку, ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области», — написал Филимонов у себя в telegram-канале. Губернатор отметил, что принимает подобные решения исключительно на основе личной оценки, основанной на взвешенном и объективном рассмотрении обстоятельств. Предвзятости или предпочтений в кадровых вопросах не было и не будет. Дочь главы Нюксенского округа Вологодской области ранее опубликовала в сети видео, где угрожала своим обидчикам отправкой на спецоперацию на Украине, что спровоцировало скандал. Филимонов при этом в своем посте отметил, что участие в СВО — это привилегия, а не наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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