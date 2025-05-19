Губернатор Филимонов уволил мэра Шевцову, чья дочь грозилась отправить недоброжелателей на СВО

Главу Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку на фоне скандала с дочерью и угрозами об отправке на СВО. Решение принял Вологодский губернатор Георгий Филимонов.
«Глава Нюксенского муниципального округа Шевцова отправляется в отставку, ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области», — написал Филимонов у себя в telegram-канале.
Губернатор отметил, что принимает подобные решения исключительно на основе личной оценки, основанной на взвешенном и объективном рассмотрении обстоятельств. Предвзятости или предпочтений в кадровых вопросах не было и не будет.
Дочь главы Нюксенского округа Вологодской области ранее опубликовала в сети видео, где угрожала своим обидчикам отправкой на спецоперацию на Украине, что спровоцировало скандал. Филимонов при этом в своем посте отметил, что участие в СВО — это привилегия, а не наказание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.