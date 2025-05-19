Губернатор Филимонов запретил оскандалившейся дочери мэра публиковать извинения

Вологодский губернатор Георгий Филимонов запретил дочери главе Нюксенского округа Юлии Шевцовой публиковать извинения после угроз отправить на СВО своих обидчиков с помощью влиятельной матери. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.
«Дочь Шевцовой передала свои слезные покаяния, записав видео. Но я лично запретил публиковать этот ролик в открытом доступе», — написал Филимонов у себя в telegram-канале.
Свое решение он объяснил тем, что хочет огородить ее от травли в сети, хоть и решительно осуждает поступок девушки. Также он отметил, что дочь главы живет и учится вдалеке от мамы, и у нее «кризис в отношениях» с молодым человеком, что впрочем, «не оправдывает ее проступок».
На фоне скандала с дочерью Филимонов принял решение отправить главу Нюксенского округа Шевцову в отставку. Ее дочь ранее опубликовала в сети видео, где угрожала своим обидчикам отправкой на спецоперацию на Украину.
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