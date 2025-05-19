19 мая 2025

Губернатор Филимонов запретил оскандалившейся дочери мэра публиковать извинения

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка записала свои покаяния на видео
Девушка записала свои покаяния на видео Фото:

Вологодский губернатор Георгий Филимонов запретил дочери главе Нюксенского округа Юлии Шевцовой публиковать извинения после угроз отправить на СВО своих обидчиков с помощью влиятельной матери. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. 

«Дочь Шевцовой передала свои слезные покаяния, записав видео. Но я лично запретил публиковать этот ролик в открытом доступе», — написал Филимонов у себя в telegram-канале.

Свое решение он объяснил тем, что хочет огородить ее от травли в сети, хоть и решительно осуждает поступок девушки. Также он отметил, что дочь главы живет и учится вдалеке от мамы, и у нее «кризис в отношениях» с молодым человеком, что впрочем, «не оправдывает ее проступок». 

На фоне скандала с дочерью Филимонов принял решение отправить главу Нюксенского округа Шевцову в отставку. Ее дочь ранее опубликовала в сети видео, где угрожала своим обидчикам отправкой на спецоперацию на Украину. 

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Вологодский губернатор Георгий Филимонов запретил дочери главе Нюксенского округа Юлии Шевцовой публиковать извинения после угроз отправить на СВО своих обидчиков с помощью влиятельной матери. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.  «Дочь Шевцовой передала свои слезные покаяния, записав видео. Но я лично запретил публиковать этот ролик в открытом доступе», — написал Филимонов у себя в telegram-канале. Свое решение он объяснил тем, что хочет огородить ее от травли в сети, хоть и решительно осуждает поступок девушки. Также он отметил, что дочь главы живет и учится вдалеке от мамы, и у нее «кризис в отношениях» с молодым человеком, что впрочем, «не оправдывает ее проступок».  На фоне скандала с дочерью Филимонов принял решение отправить главу Нюксенского округа Шевцову в отставку. Ее дочь ранее опубликовала в сети видео, где угрожала своим обидчикам отправкой на спецоперацию на Украину. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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