Байдену дают максимум два месяца: как в мире отреагировали на рак экс-президента США

Близкая соратница нынешнего президента США Дональда Трампа Лора Лумер заявила, что экс-глава Белого дома Джо Байден может «умереть в течение следующих 2 месяцев». Ее слова прозвучали после того, как подтвердилась информация, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты.
Однако вскоре после того, как появились новости о диагнозе Байдена, некоторые издания заявили, что проблемы со здоровьем у экс-президента начались еще несколько лет назад. В связи с этим критике также подверглась и супруга политика — Джилл Байден. О том, что пишут в западной прессе о болезни Байдена — в материале URA.RU.
NDTV: Байден может умереть через два месяца
Лора Лумер выразила мнение, что Байден может скончаться в ближайшие два месяца. Об этом пишет портал NDTV World, ссылаясь на ее посты. В них приближенная Байдена заявила, что люди должны «извиниться» за то, что не поверили ей, когда в июле 2024 года она заявила о неизлечимой болезни тогда еще президента страны.
«Как я уже говорила в июле прошлого года, Байден неизлечимо болен. Не забывайте, когда я сообщала о том, как его брат Фрэнк высказался, что его брат неизлечимо болен. Байден вполне может умереть в течение следующих двух месяцев», — написала Лумер в соцсети X.
Лумер также подчеркнула, что врачи Белого дома давно подозреваются в фальсификации его медицинских записей. Она отметила, что Байден, вероятно, болел раком на протяжении всего своего президентства.
«Все говорят, что надеются [на поправку Байдена]. Он не поправится. Нам нужно принять реальность и начать расследование. Это самый большой скандал, который когда-либо выходил из Белого дома», — сказала Лумер.
Firstpost: у Байдена есть шансы прожить долгую жизнь
В материале индийского новостного сайта Firstpost подробно рассказывается о том, что такое рак простаты и как его лечат в современном мире. Один из способов — гормональная терапия. Отмечается, что несмотря на все худшие прогнозы Байден может прожить от года до 15 лет.
«Байден определенно мог бы прожить с этим много лет. <...> В самых агрессивных случаях рака — менее года, но есть сообщения о людях, живущих и 15 или 20 лет», — сказал главный научный сотрудник Американского онкологического общества Уильям Дахут.
The Vindicator: упадок сил Байдена начался задолго до выборов 2024 года
Американская ежедневная газета The Vindicator опубликовала текст, в котором говорится, что народ в США начал выражать обеспокоенность по поводу пригодности Байдена к власти, когда тот вел кампанию за пост президента еще в 2020 году. Опрос в 2021 году показал, что большинство американской общественности обеспокоены умственной и физической слабостью Байдена.
«Спичрайтер бывшего президента Барака Обамы Джон Фавро теперь утверждает, что Байден пошел на спад после промежуточных выборов 2022 года. Новые репортажи Джейка Тэппера из CNN и Алекса Томпсона из Axios отмечают, что у Байдена регулярно выдавались плохие дни до 2022 года, но с возрастом ему становилось еще хуже», — говорится в материале.
Sky News: невероятно грустное известие о диагнозе Байдена
В эфире телеканала Sky News одна из ведущих Габриэлла Пауэр охарактеризовала новость с диагнозом Джо Байдена как «невероятно печальную». Она добавила, что «независимо от того, на какой стороне политики вы находитесь», важно, чтобы Джо Байден получил «самое лучшее отношение».
Moneycontrol: Джилл Байден подверглась критике за возможное сокрытие информации о диагнозе мужа
Портал Moneycontrol рассказал, что Дональд Трамп-младший раскритиковал Джилл Байден за то, что она якобы «пропустила» диагноз метастатического рака пятой стадии у своего мужа. Это, по словам предпринимателя, может говорить о сокрытии информации.
«Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила метастатический рак пятой стадии. Или это очередное сокрытие?», — написал Трамп-младший в соцсети X.
Многие пользователи социальных сетей также негативно высказались в адрес Джилл Байден. Они отметили, что женщина долгое время оставалась равнодушной к болезни мужа.
«Джилл Байден не любящая жена, она властолюбивая пособница. Я совсем не поклонница Джо Байдена, но Джилл все время знала, что происходит. Любая порядочная женщина защитила бы своего мужа от унижений на мировой арене, борясь с деменцией и агрессивной простатой», — написал пользователь соцсети X с псевдонимом Терренс К. Уильямс.
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