Бойцы РФ рассказали, как при помощи хитрости освободили Котляровку в ДНР

ВС РФ взяли Котляровку, используя завесу, преодолев танковый ров лестницами
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Бойцы РФ удивили ВСУ, когда по лестницам преодолели танковый ров в Котляровке
Бойцы РФ удивили ВСУ, когда по лестницам преодолели танковый ров в Котляровке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные применили тактическую хитрость для успешного освобождения населенного пункта Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщил заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов, бойцы использовали дымовую завесу для отвлечения внимания украинских беспилотников и авиации, что позволило им преодолеть оборонительные сооружения противника.

«В лесополосах на подходах к населенному пункту мы создали дымовой заслон, благодаря чему БПЛА, авиация противника была отвлечена в тот момент туда», — рассказал Рябов. Видео с выступлением военного было, предоставлено Минобороны РФ, РИА «Новости».

Он добавил, что в этот момент российские бойцы взяли четырехметровые лестницы, с помощью которых смогли преодолеть танковый ров. «Как осада замка происходит — они эти лестницы перекинули, быстро перебрались на ту сторону и влетели в лесополосы, прилегающие к населенному пункту», — подчеркнул боец, отметив, что подобного противник не ожидал.

Освободили Котляровку ВС РФ 12 мая. Следом российские военные заняли Миролюбовку и Александрополь.

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Российские военные применили тактическую хитрость для успешного освобождения населенного пункта Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщил заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов, бойцы использовали дымовую завесу для отвлечения внимания украинских беспилотников и авиации, что позволило им преодолеть оборонительные сооружения противника. «В лесополосах на подходах к населенному пункту мы создали дымовой заслон, благодаря чему БПЛА, авиация противника была отвлечена в тот момент туда», — рассказал Рябов. Видео с выступлением военного было, предоставлено Минобороны РФ, РИА «Новости». Он добавил, что в этот момент российские бойцы взяли четырехметровые лестницы, с помощью которых смогли преодолеть танковый ров. «Как осада замка происходит — они эти лестницы перекинули, быстро перебрались на ту сторону и влетели в лесополосы, прилегающие к населенному пункту», — подчеркнул боец, отметив, что подобного противник не ожидал. Освободили Котляровку ВС РФ 12 мая. Следом российские военные заняли Миролюбовку и Александрополь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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