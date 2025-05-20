Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили отряд украинских военных из 12 человек, который двигался в сторону Курской области из Сумской области Украины. О предотвращении проникновения ВСУ в область сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Витязь. Кроме того, украинские военные оставили плюшевую игрушку со взрывным устройством в Курской области.
Кроме того, под Беловодами 67-я бригада ВСУ понесла значительные потери, что привело к отставке командира соединения. Мобилизованные подкрепления из 21-й бригады были быстро разгромлены, как и элитные десантные подразделения. Российские артиллеристы и операторы БПЛА предотвратили подход резервов противника, уничтожив группы пограничников. Новости СВО и карта боев за ночь 20 мая — в материале URA.RU.
Курская область
Специалисты 92-го саперного полка нашли в освобожденном селе Курской области плюшевую игрушку со взрывным устройством. Взрывной механизм срабатывал при встряхивании и мог нанести тяжелые травмы. Об этом сообщил старший сапер с позывным Славный.
«Был виден разрез со стороны головы. На всякий случай проверили эту игрушку. Там оказался [механизм] на разжим. То есть, когда ребенок будет играть, трясти ее, она разожмется, и произойдет взрыв», — заявил сапер.
Волчанское направление
Российские штурмовые отряды ежедневно зачищают до 20 домовладений в городской черте Волчанска. Одновременно военные ведут наступательные действия в направлении села Волчанские Хутора, сообщают силовые структуры.
«За сутки в среднем удается зачистить до 20 домовладений», — передает ТАСС слова ведомства. Кроме того, на волчанском и липцовском направлениях ликвидированы четыре штурмовые группы ВСУ, которые передвигались на пикапах.
Ореховское направление
За последние двое суток на ореховском направлении ликвидированы вражеский БПЛА «Баба Яга», легкобронированная техника и расчет БПЛА противника. В операциях участвовали операторы FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр».
Также новороссийские десантники на направлении ликвидировали расчет БПЛА ВСУ при помощи 120-мм миномета. Разведчики ВДВ обнаружили замаскированные позиции противника, после чего минометная батарея оперативно нанесла удар по выявленным координатам, сообщает Минобороны РФ.
Сумское направление
В районе населенного пункта Беловоды в Сумской области продолжаются интенсивные боевые столкновения. Сообщается, что 67-я отдельная механизированная бригада, бывшее подразделение «Правого сектора» (организация признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ), Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла значительные потери в личном составе.
Кроме того, на фоне колоссальных потерь 67-й ОМБр ВСУ командир данного подразделения был освобожден от занимаемой должности. Бригада несла колоссальные потели. Ее должны были усилить другим подразделением, но солдаты отказались выполнять приказ. Всех «отказников» отдали в распоряжение командира 225-й ОШП и отправили на верную смерть на направление Гоптаровки.
Донецкое направление
Уничтожен укрепленный оборонительный пункт ВСУ
На южнодонецком направлении расчет тяжелой огнеметной системы группировки «Восток» ликвидировал укрепленный оборонительный пункт ВСУ. После получения задачи военнослужащие провели разведку местности и заняли огневую позицию. Расчет ТОС-1А выполнил точный залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.
Как проходил штурм Котляровки
Российские военные создали дымовую завесу во время штурма населенного пункта в ДНР. Эти они отвлекли внимание украинских БПЛА и авиации. В этот момент штурмовые группы с помощью четырехметровых лестниц быстро преодолели танковый ров и ворвались в прилегающие лесопосадки.
Об этом в предоставленном Минобороны РФ видео рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов. По словам участников штурма, противник не ожидал такой стремительности от российских бойцов.
Красноармейское направление
Бойцы группировки войск «Центр» создали действенную систему противодействия БПЛА на красноармейском направлении, как сообщили в Минобороны. Военнослужащие зенитного подразделения используют мобильные группы на автомобилях повышенной проходимости для круглосуточного контроля воздушного пространства.
При обнаружении БПЛА или FPV-дронов противника бойцы сразу открывают огонь из стрелкового оружия, включая автоматы и специальные ружья. Ежедневно они уничтожают десятки беспилотников, угрожающих позициям российских войск и транспортным маршрутам.
Запорожское направление
Расчет зенитного комплекса группировки «Восток» уничтожил вражеские БПЛА самолетного типа на запорожском направлении. Военные своевременно обнаружили угрозу с помощью наблюдательного поста и передали данные зенитчикам, сообщает Минобороны РФ. После вывода комплекса на огневой рубеж были уничтожены дроны «Лелека-100», «Фурия» и Shark. Эти аппараты осуществляли разведку и корректировку артогня противника.
Харьковское направление
Российские подразделения вытеснили украинские силы с позиций в лесном массиве у Колесниковки. Военные также зачистили 500 метров железнодорожного полотна в этом районе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что западнее населенного пункта российские бойцы ликвидировали понтонную переправу ВСУ через реку Оскол.
Краснолимаское направление
Российские подразделения установили огневой контроль над участком фронта протяженностью около километра с укреплениями ВСУ. В ходе боев были заняты новые позиции в районе нескольких населенных пунктов, сообщает Марочко.
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