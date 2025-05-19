Пилоты вертолета готовятся к завтрашним учениям у филармонии (архивное фото)
В Кургане у филармонии очень низко пролетел вертолет. Скорее всего, это связано с завтрашними учениями ФСБ. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Курганцы удивились низкопролетающему вертолету. Возможно, это связано с завтрашними учениями», — написано в telegram-канале «Короче, Курган».
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане автобусы изменят маршруты в связи с антитеррористическими учениями ФСБ. Также из-за учений у филармонии будут перекрыты некоторые дороги.
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