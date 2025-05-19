19 мая 2025

В Кургане у филармонии очень низко пролетел вертолет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилоты вертолета готовятся к завтрашним учениям у филармонии (архивное фото)
Пилоты вертолета готовятся к завтрашним учениям у филармонии (архивное фото) Фото:

В Кургане у филармонии очень низко пролетел вертолет. Скорее всего, это связано с завтрашними учениями ФСБ. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Курганцы удивились низкопролетающему вертолету. Возможно, это связано с завтрашними учениями», — написано в telegram-канале «Короче, Курган».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане автобусы изменят маршруты в связи с антитеррористическими учениями ФСБ. Также из-за учений у филармонии будут перекрыты некоторые дороги.

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В Кургане у филармонии очень низко пролетел вертолет. Скорее всего, это связано с завтрашними учениями ФСБ. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Курганцы удивились низкопролетающему вертолету. Возможно, это связано с завтрашними учениями», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане автобусы изменят маршруты в связи с антитеррористическими учениями ФСБ. Также из-за учений у филармонии будут перекрыты некоторые дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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