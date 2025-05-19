В Тюменской области уровень воды в реках Ишим и Тобол ежедневно уменьшается на 2-7 сантиметров. При этом продолжает расти река в Викулово. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. Также сильно замедлился рост воды в Туре.
«Гидропост Ишим — Викулово. Изменение уровня воды за сутки +19 см. Уровень воды над нулем поста 1030 см. Гидропост Ишим — Ишим. Изменения -7 см, уровень воды 857 см», — указано на сайте.
В Ильинке, Абатском и Ялуторовске вода убыла на 5-7 сантиметров. В Тобольске река Иртыш выросла на три сантиметра и достигла отметки 678 см. В других районах произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга -6 (612 см);
- в Абатском река Ишим -5 (1091 см);
- в Ялуторовске река Тобол -3 (503 см);
- в Ильинке река Ишим -2 (778 см);
- в Тюмени река Тура +1 (636 см).
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Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!