19 мая 2025

Реки в Тюменской области начали заметно убывать. Инфографика

В Тюменской области уровень воды в реках Ишим и Тобол ежедневно уменьшается
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ильинке, Абатском и Ялуторовске вода убыла на 5-7 сантиметров
В Ильинке, Абатском и Ялуторовске вода убыла на 5-7 сантиметров Фото:

В Тюменской области уровень воды в реках Ишим и Тобол ежедневно уменьшается на 2-7 сантиметров. При этом продолжает расти река в Викулово. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. Также сильно замедлился рост воды в Туре.

«Гидропост Ишим — Викулово. Изменение уровня воды за сутки +19 см. Уровень воды над нулем поста 1030 см. Гидропост Ишим — Ишим. Изменения -7 см, уровень воды 857 см», — указано на сайте.

В Ильинке, Абатском и Ялуторовске вода убыла на 5-7 сантиметров. В Тобольске река Иртыш выросла на три сантиметра и достигла отметки 678 см. В других районах произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга -6 (612 см);
  • в Абатском река Ишим -5 (1091 см);
  • в Ялуторовске река Тобол -3 (503 см);
  • в Ильинке река Ишим -2 (778 см);
  • в Тюмени река Тура +1 (636 см).
Изменения в реках за день.
Изменения в реках за день.
Фото:

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В Тюменской области уровень воды в реках Ишим и Тобол ежедневно уменьшается на 2-7 сантиметров. При этом продолжает расти река в Викулово. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. Также сильно замедлился рост воды в Туре. «Гидропост Ишим — Викулово. Изменение уровня воды за сутки +19 см. Уровень воды над нулем поста 1030 см. Гидропост Ишим — Ишим. Изменения -7 см, уровень воды 857 см», — указано на сайте. В Ильинке, Абатском и Ялуторовске вода убыла на 5-7 сантиметров. В Тобольске река Иртыш выросла на три сантиметра и достигла отметки 678 см. В других районах произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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