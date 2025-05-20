Набиуллина ответила, используется ли ИИ для решений по ключевой ставке

Набиуллина: Центробанк не использует ИИ для принятия решений по ключевой ставке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набиуллина заявила, что Центробанк использует ИИ для обработки жалоб от граждан
Набиуллина заявила, что Центробанк использует ИИ для обработки жалоб от граждан Фото:

Банк России использует искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, однако не применяет его для принятия решений по ключевой ставке, поскольку этот процесс требует профессионального суждения. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».

«Мы действительно стараемся использовать возможности искусственного интеллекта. Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономических анализах и прогнозировании», — сказала Набиуллина в рамках «Альфа-саммита». Ее слова приводит ТАСС.

Она также отметила, что никакая модель не может заменить профессиональное суждение при определении ключевой ставки: «Никакая модель это не уловит. Профессиональное суждение в гипотезах очень важно. Для нас еще проблема, что по историческим меркам у нас не очень большие ряды данных».

Кроме того, по словам Набиуллиной, ИИ применяется Центробанком при обработке жалоб граждан. Также в ЦБ пробовали использовать ИИ для рерайтинга материалов с целью повышения их понятности, однако в итоге вернулись к ручному режиму из-за недостатка нюансов в текстах, создаваемых искусственным интеллектом.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика являются проверенными инструментами для борьбы с инфляцией и перегревом спроса. Сейчас ставка сохраняется на уровне 21% годовых. По словам аналитиков, ожидать снижение ставки можно только к июлю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России использует искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, однако не применяет его для принятия решений по ключевой ставке, поскольку этот процесс требует профессионального суждения. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите». «Мы действительно стараемся использовать возможности искусственного интеллекта. Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономических анализах и прогнозировании», — сказала Набиуллина в рамках «Альфа-саммита». Ее слова приводит ТАСС. Она также отметила, что никакая модель не может заменить профессиональное суждение при определении ключевой ставки: «Никакая модель это не уловит. Профессиональное суждение в гипотезах очень важно. Для нас еще проблема, что по историческим меркам у нас не очень большие ряды данных». Кроме того, по словам Набиуллиной, ИИ применяется Центробанком при обработке жалоб граждан. Также в ЦБ пробовали использовать ИИ для рерайтинга материалов с целью повышения их понятности, однако в итоге вернулись к ручному режиму из-за недостатка нюансов в текстах, создаваемых искусственным интеллектом. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика являются проверенными инструментами для борьбы с инфляцией и перегревом спроса. Сейчас ставка сохраняется на уровне 21% годовых. По словам аналитиков, ожидать снижение ставки можно только к июлю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...