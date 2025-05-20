Набиуллина ответила, используется ли ИИ для решений по ключевой ставке

Банк России использует искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, однако не применяет его для принятия решений по ключевой ставке, поскольку этот процесс требует профессионального суждения. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».
«Мы действительно стараемся использовать возможности искусственного интеллекта. Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономических анализах и прогнозировании», — сказала Набиуллина в рамках «Альфа-саммита». Ее слова приводит ТАСС.
Она также отметила, что никакая модель не может заменить профессиональное суждение при определении ключевой ставки: «Никакая модель это не уловит. Профессиональное суждение в гипотезах очень важно. Для нас еще проблема, что по историческим меркам у нас не очень большие ряды данных».
Кроме того, по словам Набиуллиной, ИИ применяется Центробанком при обработке жалоб граждан. Также в ЦБ пробовали использовать ИИ для рерайтинга материалов с целью повышения их понятности, однако в итоге вернулись к ручному режиму из-за недостатка нюансов в текстах, создаваемых искусственным интеллектом.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика являются проверенными инструментами для борьбы с инфляцией и перегревом спроса. Сейчас ставка сохраняется на уровне 21% годовых. По словам аналитиков, ожидать снижение ставки можно только к июлю.
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