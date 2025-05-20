Каллас рассказала, на что направлен новый принятый пакет санкций против РФ

Каллас: в 17-й пакет санкций против РФ вошли около 200 судов
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Каллас заявила, что новый пакет санкций направлен на решение гибридных угроз
Каллас заявила, что новый пакет санкций направлен на решение гибридных угроз Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России, который затронул около 200 судов так называемого «теневого флота». Новый пакет также нацелен на якобы противодействие гибридным угрозам и защиту прав человека, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

«ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, нацеленный на почти 200 судов теневого флота», — написала Каллас на своей странице в соцсети Х. Каллас подчеркнула, что также уже готовится новый список ограничений. 

Ранее стало известно, что Европейская комиссия готовит предложение по введению 17-ого по счету пакета санкций против России, направленного, в частности, на «теневой» флот нефтяных танкеров, используемых Москвой. По данным агентства Bloomberg, российская сторона якобы создала так называемый «теневой флот», состоящий преимущественно из устаревших и зачастую не застрахованных судов, с целью обхода уже действующих ограничительных мер.

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Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России, который затронул около 200 судов так называемого «теневого флота». Новый пакет также нацелен на якобы противодействие гибридным угрозам и защиту прав человека, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. «ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, нацеленный на почти 200 судов теневого флота», — написала Каллас на своей странице в соцсети Х. Каллас подчеркнула, что также уже готовится новый список ограничений.  Ранее стало известно, что Европейская комиссия готовит предложение по введению 17-ого по счету пакета санкций против России, направленного, в частности, на «теневой» флот нефтяных танкеров, используемых Москвой. По данным агентства Bloomberg, российская сторона якобы создала так называемый «теневой флот», состоящий преимущественно из устаревших и зачастую не застрахованных судов, с целью обхода уже действующих ограничительных мер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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