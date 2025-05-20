Каллас рассказала, на что направлен новый принятый пакет санкций против РФ

Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России, который затронул около 200 судов так называемого «теневого флота». Новый пакет также нацелен на якобы противодействие гибридным угрозам и защиту прав человека, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
«ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, нацеленный на почти 200 судов теневого флота», — написала Каллас на своей странице в соцсети Х. Каллас подчеркнула, что также уже готовится новый список ограничений.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия готовит предложение по введению 17-ого по счету пакета санкций против России, направленного, в частности, на «теневой» флот нефтяных танкеров, используемых Москвой. По данным агентства Bloomberg, российская сторона якобы создала так называемый «теневой флот», состоящий преимущественно из устаревших и зачастую не застрахованных судов, с целью обхода уже действующих ограничительных мер.
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