Глава СК хочет знать подробности избиения девочки на площадке в Тюмени

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ожидает доклада по делу об избиении несовершеннолетней в Тюмени. Речь идет о конфликте из-за качелей на игровой площадке, в которой женщина заставила свою дочь бить другого ребенка, сообщает в telegram-канале информационный центр СК России.
«Известно, что на одной из детских площадок в городе Тюмени женщина неславянской внешности, желая освободить качели, заставила своего ребенка несколько раз ударить девочку по спине, после чего сама нанесла ей удар ногой. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следкома представить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. После завершения расследования глава СК так же хочет ознакомиться с результатами.
Как ранее сообщало URA.RU, в ходе конфликта из-за качелей женщина в хиджабе пнула ребенка и заставила свою дочь поступить также. Позже женщина заявила, что пострадавшая девочка напросилась сама.
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