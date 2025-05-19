19 мая 2025

Глава СК хочет знать подробности избиения девочки на площадке в Тюмени

Глава СК Бастрыкин ждет доклад по делу об избиении несовершеннолетней в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел из-за очереди на качели
Конфликт произошел из-за очереди на качели Фото:

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ожидает доклада по делу об избиении несовершеннолетней в Тюмени. Речь идет о конфликте из-за качелей на игровой площадке, в которой женщина заставила свою дочь бить другого ребенка, сообщает в telegram-канале информационный центр СК России.

«Известно, что на одной из детских площадок в городе Тюмени женщина неславянской внешности, желая освободить качели, заставила своего ребенка несколько раз ударить девочку по спине, после чего сама нанесла ей удар ногой. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следкома представить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. После завершения расследования глава СК так же хочет ознакомиться с результатами.

Как ранее сообщало URA.RU, в ходе конфликта из-за качелей женщина в хиджабе пнула ребенка и заставила свою дочь поступить также. Позже женщина заявила, что пострадавшая девочка напросилась сама.

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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ожидает доклада по делу об избиении несовершеннолетней в Тюмени. Речь идет о конфликте из-за качелей на игровой площадке, в которой женщина заставила свою дочь бить другого ребенка, сообщает в telegram-канале информационный центр СК России. «Известно, что на одной из детских площадок в городе Тюмени женщина неславянской внешности, желая освободить качели, заставила своего ребенка несколько раз ударить девочку по спине, после чего сама нанесла ей удар ногой. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении. Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следкома представить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. После завершения расследования глава СК так же хочет ознакомиться с результатами. Как ранее сообщало URA.RU, в ходе конфликта из-за качелей женщина в хиджабе пнула ребенка и заставила свою дочь поступить также. Позже женщина заявила, что пострадавшая девочка напросилась сама.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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