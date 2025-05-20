Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поделился значительными изменениями, произошедшими в Мариуполе после его освобождения три года назад. По его словам, город претерпел обширную реконструкцию и строительство, результаты которых поражают масштабом и качеством. Глава ДНР выразил особую благодарность партии «Единая Россия» за гуманитарную помощь и восстановление города.
«Спустя три года после освобождения Мариуполь уже не узнать. Восстановлены более тысячи многоквартирных домов, завершено строительство 65 многоквартирных домов, включая недострои, восстановлены 86 объектов образования: школы, детские сады, высшие учебные заведения, построено три новых современных образовательных учреждения», — сказал глава ДНР. «Мы всегда будем благодарны партии „Единая Россия“ за то, что оперативно открыли очень востребованный гуманитарный центр, сразу же ставший местом притяжения местных жителей», — добавил он. Его слова приводит сайт партии «Единая Россия».
Кроме того, были восстановлены и построены около 50 объектов здравоохранения, культуры и спорта. Новые больницы отличаются высокой технологичностью, комфортом и широким спектром медицинской помощи. В городе также благоустроены парки и скверы, и создана новая современная пляжная зона.
Также в прошлом году волонтеры партии «Единая Россия» и Молодежного государственно-правового объединения (МГЕР) активно включились в помощь жителям Мариуполя, оказавшись в эпицентре военных действий. Они не только занимались доставкой продуктов и необходимых товаров, но и проводили эвакуацию населения из-под обстрелов. Волонтерам удалось эвакуировать почти 200 тысяч человек, переправляя их в безопасные районы и другие регионы страны. После освобождения города волонтеры также помогали в поиске родных и близких жителей.
По инициативе Дмитрия Хубезова, тогда еще председателя комитета Госдумы по охране здоровья, был открыт медицинский центр, где жители могли пройти обследование и получить необходимые лекарства. Эта медицинская миссия стала значимым вкладом в восстановление здоровья горожан.
«Для помощи городу объединились все, откликнулась вся страна. Мы вывозили людей в ПВРы круглосуточно, отправляли в другие регионы. В пунктах помощи организовали работу так, чтобы никому не приходилось стоять в очередях. Решали все — от восстановления документов. Это были такие „центры жизни“. Мариупольцы это помнят», — отметил депутат Дмитрий Саблин.
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