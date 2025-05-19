Прокуратура вызывает в суд бывшего оператора Кунгурской пещеры

Кунгурская прокуратура вышла с исковым заявлением в местный суд, в котором требует признать отсутствующим право собственности ООО «Сталагмит-Экскурс», бывшего оператора Кунгурской ледяной пещеры, на экскурсионную тропу, электро- и телефонные сети. Документ есть в распоряжении URA.RU.
«Регистрация права собственности ООО „Сталагмит-Экскурс“ на вышеуказанные объекты может создать препятствия в их использовании, ограничить доступность Кунгурской ледяной пещеры для населения, поскольку ее посещение возможно только исключительно при эксплуатации экскурсионной тропы», — говорится в исковом заявлении. Тропа и связанные с ней инженерные сети не могут и не должны быть объектом недвижимости: это лишь благоустройство и «замощение части горного отвода», а не самостоятельный объект гражданских прав.
Прокуратура вспоминает, что история началась в 1969 году, когда Президиум Академии наук СССР передал на баланс Пермского областного совета по туризму дорожки и сети в пещере. Но передал в ведение совета: по Гражданскому кодексу того времени это не означало владение на правах собственности. Потом областной совет стал «Пермтуристом», который и передал «Сталагмиту» экскурсионную тропу с сетями. Но фактически получилось, что частное лицо получило в собственность недра России, а пещера относится к ним. А недра — собственность государства и не могут быть предметом купли, продажи, дарения и других действий.
Тропа — неотъемлемая часть пещеры. И по закону не может быть объектом чьего-то владения, поскольку не имеет самостоятельного хозяйственного назначения.
Также прокуратура просит наложить обеспечительные меры и запретить «Сталагмиту» любые регистрационные действия с тропой и связанными с ней инженерными сетями. Дата рассмотрения дела пока не назначена. URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры, на момент публикации ответ не был получен.
Ранее в Совете Федерации глава минприроды региона Дмитрий Беланович назвал регистрацию права собственности на тропу за «Сталагмитом» «беспрецедентной ситуацией». На прошлой неделе «Роснедра» отозвали лицензию у «Сталагмита», сейчас пещера закрыта.
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