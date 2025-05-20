Politico: Франция запретила Павлу Дурову въезд в США

Французские власти отказали основателю Telegram Павлу Дурову в разрешении на поездку в США для переговоров с инвестиционными фондами. Такое решение было принято прокуратурой на фоне строгого юридического контроля, под которым Дуров находится после ареста в августе 2024 года.
«Прокуратура Парижа сообщила, что вынесла свое решение 12 мая „на том основании, что такая поездка за границу не представляется настоятельной или оправданной“», — передает издание Politico. Дурову запрещено покидать Францию без специального разрешения после предъявления ему шести обвинений в сентябре 2024 года, связанных с незаконной деятельностью в Telegram.
В августе 2024 года Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту. Его взяли под стражу по обвинениям, связанным с использованием мессенджера Telegram для осуществления противоправной деятельности во Франции, включая распространение наркотических веществ. Позднее его освободили под залог, при этом на него был наложен запрет на выезд за пределы страны. Ранее Дурову было выдано разрешение на поездку в Дубай, которая должна состояться с 15 марта по 7 апреля 2025 года.
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