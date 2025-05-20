Захарова рассказала о провале «спектакля» Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по внешней политике заявила о неудачной попытке украинской стороны сорвать переговоры с российской делегацией в Стамбуле. По словам Захаровой, устроенный президентом Украины Владимиром Зеленским «спектакль» не достиг желаемого результата.
«Они пытались оказать психологическое давление на российскую делегацию, которая, как и было изначально заявлено президентом России [Владимиром Путиным], 15 мая прибыла в Стамбул и готовилась к встрече с украинскими представителями», — отметила Захарова. Трансляция брифинга велась на сайте МИД РФ. «Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров сможет вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился», — добавила Захарова.
По словам дипломата, украинской стороне пришлось назначить своих делегатов и направить их на переговоры 16 мая. Захарова также иронично прокомментировала действия Зеленского «Видимо, какие-то фантомные боли по заваленной карьере на сцене дают о себе знать», — иронично прокомментировала действия Зеленского Мария Захарова.
Ранее Мария Захарова уже комментировала высказывания Владимира Зеленского, который критиковал уровень российской делегации и называл ее «бутафорской» на переговорах в Стамбуле. Российская сторона подчеркивала, что делегация действует в соответствии с параметрами, обозначенными президентом РФ Владимиром Путиным, и нацелена на выработку решений для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
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