Жители Ямала интересуются, когда запустят паромы между Салехардом и Лабытнанги

На реке между Салехардом и Лабытнанги 20 мая начался ледоход, и жители уже интересуются датой открытия паромной переправы. Однако запуск паромов в это время невозможен из-за ледовых условий — преждевременное открытие навигации может привести к повреждению судов и поставить под угрозу безопасность пассажиров. Об этом сообщает окружной дептранс.
«Паромы запрещено эксплуатировать в ледовых условиях. Преждевременное открытие переправы, когда на реке еще есть лед, может привести к повреждению корпуса судна и поставить под угрозу безопасность пассажиров», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. В публикации отмечается, что суда смогут выйти на линию только после полного освобождения реки ото льда, при чистых оголовках причалов и отсутствии движущихся по реке ледовых полей.
В администрации также напомнили, что для запуска паромов важно дождаться окончания ледохода, а также вскрытия и освобождения ото льда боковых рек Собь и Полуй, лед с которых также может повлиять на работу переправы. До возобновления паромного сообщения между Салехардом и Лабытнанги продолжают курсировать вертолеты. Все изменения в транспортном сообщении будут оперативно публиковаться в официальных источниках.
Ранее, 2 мая, была закрыта ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги из-за ухудшения погодных условий и начавшегося ледохода, после чего для перевозки пассажиров запустили суда на воздушной подушке и вертолеты. Решение о возобновлении паромного сообщения традиционно принимается только после полного освобождения реки ото льда и обеспечения безопасности навигации.
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