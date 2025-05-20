Чиновница, чья дочь грозилась отправить своих обидчиков на СВО, рассказала о своей отставке

Уволенная после скандала вологодская экс-чиновница заявила, что решила сама уйти
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После увольнения Юлия Шевцова заявила, что у нее много предложений по работе
После увольнения Юлия Шевцова заявила, что у нее много предложений по работе Фото:

Бывшая глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова, уволенная после скандального видео с участием своей дочери, заявила, что решение об уходе с должности приняла самостоятельно. Ранее решение об ее отставке принял губернатор региона Георгий Филимонов.

«Я не могу оценивать решения своего руководителя. Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере», — заявила Шевцова RTVI. На вопрос о дальнейших планах экс-чиновница ответила, что у нее есть много предложений по работе и она будет трудиться ради своей Родины.

Скандал вокруг Юлии Шевцовой разгорелся после публикации видео в TikTok, где ее дочь угрожает молодому человеку отправкой на СВО, говоря: «ты знаешь, кто моя мама? Мэр!». После распространения видео Шевцова извинилась и отметила, что провела серьезный разговор с дочерью. Губернатор области Георгий Филимонов расценил слова дочери как оскорбительные и сообщил о намерении отправить Шевцову в отставку из-за несовместимости ее действий с принципами работы правительства.

В качестве нового главы района может быть номинирован участник СВО. Филимонов также отметил, что видео было распространено недоброжелателями и что дочь Шевцовой учится вдали от нее. Он посоветовал ей больше заниматься воспитанием дочери и предложил записать ее на курсы медицинских сестер, передает RT.

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Бывшая глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова, уволенная после скандального видео с участием своей дочери, заявила, что решение об уходе с должности приняла самостоятельно. Ранее решение об ее отставке принял губернатор региона Георгий Филимонов. «Я не могу оценивать решения своего руководителя. Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере», — заявила Шевцова RTVI. На вопрос о дальнейших планах экс-чиновница ответила, что у нее есть много предложений по работе и она будет трудиться ради своей Родины. Скандал вокруг Юлии Шевцовой разгорелся после публикации видео в TikTok, где ее дочь угрожает молодому человеку отправкой на СВО, говоря: «ты знаешь, кто моя мама? Мэр!». После распространения видео Шевцова извинилась и отметила, что провела серьезный разговор с дочерью. Губернатор области Георгий Филимонов расценил слова дочери как оскорбительные и сообщил о намерении отправить Шевцову в отставку из-за несовместимости ее действий с принципами работы правительства. В качестве нового главы района может быть номинирован участник СВО. Филимонов также отметил, что видео было распространено недоброжелателями и что дочь Шевцовой учится вдали от нее. Он посоветовал ей больше заниматься воспитанием дочери и предложил записать ее на курсы медицинских сестер, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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