Чиновница, чья дочь грозилась отправить своих обидчиков на СВО, рассказала о своей отставке

Бывшая глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова, уволенная после скандального видео с участием своей дочери, заявила, что решение об уходе с должности приняла самостоятельно. Ранее решение об ее отставке принял губернатор региона Георгий Филимонов.
«Я не могу оценивать решения своего руководителя. Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере», — заявила Шевцова RTVI. На вопрос о дальнейших планах экс-чиновница ответила, что у нее есть много предложений по работе и она будет трудиться ради своей Родины.
Скандал вокруг Юлии Шевцовой разгорелся после публикации видео в TikTok, где ее дочь угрожает молодому человеку отправкой на СВО, говоря: «ты знаешь, кто моя мама? Мэр!». После распространения видео Шевцова извинилась и отметила, что провела серьезный разговор с дочерью. Губернатор области Георгий Филимонов расценил слова дочери как оскорбительные и сообщил о намерении отправить Шевцову в отставку из-за несовместимости ее действий с принципами работы правительства.
В качестве нового главы района может быть номинирован участник СВО. Филимонов также отметил, что видео было распространено недоброжелателями и что дочь Шевцовой учится вдали от нее. Он посоветовал ей больше заниматься воспитанием дочери и предложил записать ее на курсы медицинских сестер, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.