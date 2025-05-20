Минобороны впервые представило освобождавшего Курскую область Солодчука в новой должности

Минобороны РФ впервые представило в новой должности генерала-полковника Валерия Солодчука, который участвовал в операциях по освобождению Курской области. Ранее он был назначен командующим Центрального военного округа.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте группировки войск „Центр“ заслушал доклады офицеров штаба и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке и поставил ряд задач», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее Солодчук занимал должность замкомандующего группировкой «Центр».
Генерал-полковник Валерий Солодчук был назначен командующим войсками Центрального военного округа в мае 2025 года, сменив на этом посту генерал-полковника Андрея Мордвичева, который возглавил Сухопутные войска ВС РФ. До этого Солодчук руководил оперативной группой «Курск» и получил известность благодаря участию в операциях по освобождению Курской области.
Он окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища, прошел службу от командира взвода до начальника штаба полка. Солодчук также участвовал в наступлении на Киев и руководил операциями на харьковском направлении. В 2025-м году получил звание генерал-полковника и награды за успешное оттеснение ВСУ.
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