В деле об избиении тюменского третьеклассника появился новый поворот

Тюменские школьники избили одноклассника по ошибке
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка между третьеклассниками произошла в тюменской школе №45
Драка между третьеклассниками произошла в тюменской школе №45 Фото:

Стычка между учениками третьего класса тюменской школы №45 произошла из-за того, что один из ребят пришел на внеклассное занятие в кепке с символикой ЧВК, которую его одноклассники приняли за украинскую. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, версия о том, что учащиеся напали на одноклассника из-за того, что его отец служит в зоне проведения СВО, не подтвердилась.

«Информация о том, что причиной стычки между школьниками младших классов стал факт участия отца одного из мальчиков в СВО, не подтвердилась. Мальчик, на которого совершили нападение, пришел на школьное внеклассное мероприятие в кепке с символикой ЧВК, которую его одноклассники приняли за украинскую военную атрибутику. Из-за этого произошел конфликт, закончившийся стычкой», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что все участники конфликта воспитываются в благополучных семьях. После инцидента с ними работают сотрудники ПДН, социальные педагоги и школьные психологи. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. 

Ранее URA.RU писало о том, что ученик тюменской школы №45 был избит одноклассниками. После того, как мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию, в образовательном учреждении созвали экстренное заседание профилактической комиссии, куда были приглашены родители участников конфликта.

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Стычка между учениками третьего класса тюменской школы №45 произошла из-за того, что один из ребят пришел на внеклассное занятие в кепке с символикой ЧВК, которую его одноклассники приняли за украинскую. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, версия о том, что учащиеся напали на одноклассника из-за того, что его отец служит в зоне проведения СВО, не подтвердилась. «Информация о том, что причиной стычки между школьниками младших классов стал факт участия отца одного из мальчиков в СВО, не подтвердилась. Мальчик, на которого совершили нападение, пришел на школьное внеклассное мероприятие в кепке с символикой ЧВК, которую его одноклассники приняли за украинскую военную атрибутику. Из-за этого произошел конфликт, закончившийся стычкой», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что все участники конфликта воспитываются в благополучных семьях. После инцидента с ними работают сотрудники ПДН, социальные педагоги и школьные психологи. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.  Ранее URA.RU писало о том, что ученик тюменской школы №45 был избит одноклассниками. После того, как мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию, в образовательном учреждении созвали экстренное заседание профилактической комиссии, куда были приглашены родители участников конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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