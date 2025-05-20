ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили до 70 украинских военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удар «Искандера» уничтожил солдат ВСУ
Удар «Искандера» уничтожил солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожил до 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области. Об этом 20 мая сообщило Министерство обороны России.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК „Искандер“, которые нанесли ракетный удар.», — говорится в сообщении Минобороны РФ на официальном сайте ведомства.

В результате нанесенного удара были ликвидированы до 70 военнослужащих Украины, среди которых находились порядка 20 инструкторов. Помимо этого, уничтожены склад с боеприпасами и до десяти единиц автотранспорта.

В министерстве ранее также сообщили, что впервые в новой должности был представлен командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Валерий Солодчук, принимавший участие в недавних операциях по освобождению Курской области. Кроме того, российские подразделения отразили попытку диверсионной группы ВСУ проникнуть в Курскую область со стороны Сумской области, нанеся по ней ракетно-бомбовый удар.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожил до 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области. Об этом 20 мая сообщило Министерство обороны России. «В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК „Искандер“, которые нанесли ракетный удар.», — говорится в сообщении Минобороны РФ на официальном сайте ведомства. В результате нанесенного удара были ликвидированы до 70 военнослужащих Украины, среди которых находились порядка 20 инструкторов. Помимо этого, уничтожены склад с боеприпасами и до десяти единиц автотранспорта. В министерстве ранее также сообщили, что впервые в новой должности был представлен командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Валерий Солодчук, принимавший участие в недавних операциях по освобождению Курской области. Кроме того, российские подразделения отразили попытку диверсионной группы ВСУ проникнуть в Курскую область со стороны Сумской области, нанеся по ней ракетно-бомбовый удар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...