Минобороны впервые представило Солодчука в новой должности: главное об СВО на 20 мая

Минобороны РФ впервые представило в новой должности командующего войсками ЦВО генерал-полковника Валерия Солодчука, который участвовал в операциях по освобождению Курской области. Российские войска отразили очередную попытку ВСУ проникнуть в Курскую область, нанеся ракетно-бомбовый удар по группе диверсантов, двигавшихся со стороны Сумской области. Об этих и других главных новостях специальной военной операции — в материале URA.RU.
Российские военные предотвратили новую попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили отряд украинских военных из 12 человек, который двигался в сторону Курской области из Сумской области Украины. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Витязь.
«ВС РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по группе украинских боевиков... Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов», — сообщил Витязь, отметив, что противник находился в Сумской области и двигался в сторону границы с РФ.
Минобороны впервые представило генерала Солодчука в должности командующего ЦВО
Минобороны РФ впервые представило в новой должности генерал-полковника Валерия Солодчука, который участвовал в операциях по освобождению Курской области. Несколько дней назад он был назначен командующим Центрального военного округа.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте группировки войск „Центр“ заслушал доклады офицеров штаба и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке и поставил ряд задач», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее Солодчук занимал должность замкомандующего группировкой «Центр».
Бастрыкин заявил о десятках тысячах «молодых» граждан России на СВО
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине находятся десятки тысяч мигрантов, которые недавно стали гражданами РФ. Об этом он сообщил на Петербургском международном юридическом форуме.
Уже 20 тысяч «молодых» граждан России, которые ранее жили в таких странах как Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, воюют на передовой, уточнил Бастрыкин.
«Есть два пути»: Медведев назвал еще один способ закончить СВО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о возможных путях достижения мира на Украине. По его словам, у Украины остался последний шанс сохранить свою государственность после окончания военных действий — это прямые переговоры или капитуляция.
«Мы готовы к прямым переговорам без предварительных условий. Такие переговоры могут позволить обрести мир. Но есть и другой путь для Киева — путь безоговорочной капитуляции. Нашей стране такой путь нравится больше», — заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
Группировка «Север» уничтожила до 155 военных ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» успешно осуществили операции против сил противника. Об этом сообщает Минобороны.
В результате были поражены скопления живой силы и техники, включая механизированные, десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка ВСУ и две бригады территориальной обороны. Действия проходили в районах населенных пунктов Бунякино, Рыжевка, Атинское, Белополье и Бессаловка в Сумской области. Согласно данным министерства, украинская сторона понесла значительные потери: до 155 военнослужащих, два танка, одна боевая бронированная машина, 10 автомобилей и три единицы полевой артиллерии.
ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре Украины
Министерство обороны Российской Федерации сообщило об ударах, нанесенных объектам инфраструктуры на территории Украины. Операции были выполнены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных Сил России.
Цели атак включали военный аэродром, производственный цех беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также запасы горючего. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Бойцы РФ рассказали, как при помощи хитрости освободили Котляровку в ДНР
Российские военные применили тактическую хитрость для успешного освобождения населенного пункта Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщил заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов, бойцы использовали дымовую завесу для отвлечения внимания украинских беспилотников и авиации, что позволило им преодолеть оборонительные сооружения противника.
«В лесополосах на подходах к населенному пункту мы создали дымовой заслон, благодаря чему БПЛА, авиация противника была отвлечена в тот момент туда», — рассказал Рябов. Он добавил, что в этот момент российские бойцы взяли четырехметровые лестницы, с помощью которых смогли преодолеть танковый ров. «Как осада замка происходит — они эти лестницы перекинули, быстро перебрались на ту сторону и влетели в лесополосы, прилегающие к населенному пункту», — подчеркнул боец, отметив, что подобного противник не ожидал.
Донецкая семья полгода прятала от ВСУ раненого солдата РФ
В районе Великой Новоселки в ДНР местная семья на протяжении полугода укрывала у себя раненого российского военнослужащего, который заблудился и случайно оказался на территории, контролируемой ВСУ. По словам женщины, спасшей бойца, ранним утром в дом в поселке Разлив постучал молодой человек в военной форме с автоматом. Он был ранен — осколки повредили ему пятку, и самостоятельно передвигаться не мог. Семья оказала ему первую медицинскую помощь.
Ситуация осложнялась тем, что украинские военные находились буквально через один дом. Семье приходилось проявлять максимальную осторожность. Российский солдат скрывался в подвале, чтобы не выдать себя. Семья переодела военнослужащего в гражданскую одежду, а его форму и обувь закопали во дворе.
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