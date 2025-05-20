В Салехарде (ЯНАО) состоялся традиционный праздник «Первая волна», посвященный ледоходу. Он собрал множество жителей города на берегу Оби. Как сообщает пресс-служба окружного Управления МЧС, самым ярким моментом мероприятия стал «Ведьмин костер».
«В Салехарде по доброй традиции его встретили большим праздничным мероприятием „Первая волна“. Одним из самых ярких моментов стал „Ведьмин костер“», — говорится в telegram-канале ведомства. Суть ритуала в сжигании всех невзгод и неприятностей — каждым мог написать их на дощечке и бросить в костер. Дежурившие на мероприятии спасатели также приняли участие в традиции вместе с жителями города.
Мероприятие прошло без происшествий благодаря слаженной работе сотрудников МЧС и организаторов. В ведомстве отметили, что «Первая волна» подарила салехардцам массу положительных эмоций и хорошее настроение.
За сутки с 19 по 20 мая ледоход на Оби резко ускорился — до столиции Ямала оставалось 35 километров. Ямальцы начали активно наблюдать за ледоходом и снимать красочные видео.
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