Появилось видео допроса экс-лидера свердловской ОПГ об убийстве в 2000-х

21 мая 2025 в 08:52 Размер текста - 17 +

Клока задержали в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Водителя экс-лидера ОПГ второй раз судят по обвинению в убийстве В распоряжении URA.RU появились кадры, на которых бывший лидер екатеринбургской ОПГ Михаил Клок рассказывает об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году. По его словам, коммерсанта могли убить из двух пистолетов Марголина. По обвинению в убийстве Зубакина в третий раз судят предпринимателя Насими Мамедова. В «нулевые» он работал водителем у Клока. В 2022-м Клока задержали вместе с Дмитрием Дейчем — бизнес-партнером Зубакина. Следователи считают, что Дейч заказал ликвидацию Зубакина Клоку, а тот якобы передал деньги Мамедову, чтобы он расправился с бизнесменом. Мамедов вину отрицает (присяжные уже дважды оправдывали его). «Скидывали пистолеты Марголина, две штуки. Не скажу, какой калибр, были с глушителями. Один был со спортивной ручкой, рукоятка сделана под руку, чтобы стрелять. [У Мамедова вы эти пистолеты видели?] Нет», — сказал Клок во время следственных действий в 2022 году. Источник URA.RU, погруженный в тему, отмечает, что на кадрах Клок демонстрирует навыки профессионального обращения с оружием. На прошлой неделе Клока вновь допросили в суде. Показания оказались противоречивыми, поэтому адвокаты Мамедова настояли на оглашении того, что Клок говорил во время предварительного следствия. К примеру, он заявлял, что Дейч и Мамедов якобы обсуждали детали заказного убийства на Широкореческом кладбище у колумбария за стеной, чтобы не видеть друг друга (защита отметила, что там нет колумбария). Также Клока спрашивали, рассказывал ли в тот год он кому-либо об убийстве Зубакина. Клок сначала ответил, что нет. А на повторный вопрос от прокуратуры заявил, что говорил гражданской жене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В распоряжении URA.RU появились кадры, на которых бывший лидер екатеринбургской ОПГ Михаил Клок рассказывает об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году. По его словам, коммерсанта могли убить из двух пистолетов Марголина. По обвинению в убийстве Зубакина в третий раз судят предпринимателя Насими Мамедова. В «нулевые» он работал водителем у Клока. В 2022-м Клока задержали вместе с Дмитрием Дейчем — бизнес-партнером Зубакина. Следователи считают, что Дейч заказал ликвидацию Зубакина Клоку, а тот якобы передал деньги Мамедову, чтобы он расправился с бизнесменом. Мамедов вину отрицает (присяжные уже дважды оправдывали его). «Скидывали пистолеты Марголина, две штуки. Не скажу, какой калибр, были с глушителями. Один был со спортивной ручкой, рукоятка сделана под руку, чтобы стрелять. [У Мамедова вы эти пистолеты видели?] Нет», — сказал Клок во время следственных действий в 2022 году. Источник URA.RU, погруженный в тему, отмечает, что на кадрах Клок демонстрирует навыки профессионального обращения с оружием. На прошлой неделе Клока вновь допросили в суде. Показания оказались противоречивыми, поэтому адвокаты Мамедова настояли на оглашении того, что Клок говорил во время предварительного следствия. К примеру, он заявлял, что Дейч и Мамедов якобы обсуждали детали заказного убийства на Широкореческом кладбище у колумбария за стеной, чтобы не видеть друг друга (защита отметила, что там нет колумбария). Также Клока спрашивали, рассказывал ли в тот год он кому-либо об убийстве Зубакина. Клок сначала ответил, что нет. А на повторный вопрос от прокуратуры заявил, что говорил гражданской жене.