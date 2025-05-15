Экс-лидер свердловской ОПГ рассказал об убийстве 25-летней давности

Тяжело больного бывшего лидера екатеринбургской ОПГ Михаила Клока допросили по делу об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, которое случилось в декабре 2000 года. Новые показания оказались противоречивыми, поэтому защита попросила огласить то, что говорил Клок во время предварительного следствия, передает корреспондент URA.RU из Кировского райсуда.
В гибели Зубакина обвиняют коммерсанта Насими Мамедова. В «нулевые» он был водителем у Клока (хотя сегодня Клок заявил, что Насими на него не работал, а деньги они делили поровну). Мамедов вину отрицает. Присяжные уже дважды оправдывали его (последний раз — в марте 2024-го).
Клок участвовал в судебном заседании по видеоконференцсвязи из зала московского суда. Туда его вкатили на коляске, в руках он держал трость. В апреле URA.RU сообщало, что бывшего лидера криминальной банды прооперировали. «Я инвалид, сейчас в больнице лежу», — начал Клок. Ему вменяют пособничество в убийстве, дело выделено в отдельное производство из-за досудебного соглашения.
«Дмитрий Дейч (умер весной 2023-го, считается заказчиком убийства — прим. ред.) мне знаком очень хорошо, у нас были дружеские отношения, на одной стоянке стояли машины, жили на ЖБИ, у него дома играли в карты. Зубакина знаю с 1998-го, был бизнес-партнером Дейча. Насими мне знаком с 1997-го, раньше были дружеские отношения», — сказал Клок.
По его словам, в 2000-м Дейч назначил ему встречу, на которой рассказал, что Зубакин якобы хочет убить его. «Сказал, что боится, если его убьют, дети останутся в нищете. Он испугался, стал думать, как можно это решить. Ко мне он обратился, как я сейчас понимаю, потому что я ранее был судим, может, думал, что я имею связи в криминальном мире. Меня эта просьба ошарашила, я не воспринял ее всерьез. Дейч попросил найти того, кто может исполнить убийство Зубакина. Я рассказал Мамедову, что чудак ко мне с такой просьбой обратился. А он заявил, что в этом ничего такого нет, он бы смог это исполнить», — продолжил Клок.
Он уверяет, что организовал встречу Дейчу и Мамедову на Широкореческом кладбище у колумбария за стеной, чтобы мужчины не увидели друг друга. Адвокат Олеся Бортникова одернула его, сказав, что там нет колумбария. Клок ответил, что, «возможно, напутал».
«Помню, речь шла о 14 тысячах долларов за убийство. Я эту сумму передал Мамедову, ничего себе не брал», — заявил Клок. Гособвинитель отметила, что в прежних показаниях мелькала сумма десять тысяч долларов. Клок настоял, что правильные показания дает в суде.
В день убийства Клок якобы подвез Мамедова к месту преступления на авто своей возлюбленной. Как сказал бывший авторитет, потому что Мамедов не смог найти машину. Сам Клок не подъезжал к подъезду Зубакина, якобы остановившись недалеко. При этом весной 2020-го года он называл другой адрес остановки (в показаниях — два разных района).
После убийства, по словам Клока, он с Насими якобы поехал на озеро Шарташ, чтобы в лунке утопить два пистолета Марголина. «Мамедов мне сказал, что спалился. Поэтому я запереживал, что нужно скорее от пистолетов избавиться. Далее я отвез Мамедова домой и уехал к себе», — вспоминает Клок.
«В 2013-м вы рассказывали силовикам о причастности Дейча к преступлению? (И Дейча, и Клока силовики тогда задерживали, но позже отпустили — прим. ред.)» — спросила Клока адвокат Екатерина Кувалдина. Он отказался отвечать.
Кроме того, защита спросила Клока, рассказывал ли он кому-то об убийстве Зубакина. Тот заявил, что нет. Но позже признался, что говорил об этом своей гражданской жене (повторный вопрос задала прокурор). Допрос Клока на этом закончился.
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