«Запихнул в машину и увез»: как в Тюмени началась любовь родителей репера OG Buda

Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) рассказал, что его мама изначально отвергала ухаживания отца и тот, желая добиться ее расположения, как-то вечером запихнул ее в машину и повез в ресторан. Историю любви родителей он озвучил в интернет-шоу Басты «Вопрос Ребром».
Есть красивая история их любви и знакомства. Он ухаживал за ней, но она ему отказывала. И потом он где-то ее выследил на машине, остановился, запихнул прям в машину и повез в ресторан. Они там за общались и влюбились друг в друга», — поделился OG Buda в ответ на вопрос из зала.
На этом же интервью рэпер заявил, что уважает своего отца, хотя тот был членом знаменитой тюменской банды 90-х «Десятка». Самого OG Buda неоднократно пытались привлечь к суду за пропаганду наркотиков, однако попытки оказались неудачными.
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