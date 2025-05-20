20 мая 2025

«Запихнул в машину и увез»: как в Тюмени началась любовь родителей репера OG Buda

Рэпер из Тюмени OG Buda поделился историей любви родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мама рэпера изначально отвергала ухаживания отца
Мама рэпера изначально отвергала ухаживания отца Фото:

Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) рассказал, что его мама изначально отвергала ухаживания отца и тот, желая добиться ее расположения, как-то вечером запихнул ее в машину и повез в ресторан. Историю любви родителей он озвучил в интернет-шоу Басты «Вопрос Ребром».

Есть красивая история их любви и знакомства. Он ухаживал за ней, но она ему отказывала. И потом он где-то ее выследил на машине, остановился, запихнул прям в машину и повез в ресторан. Они там за общались и влюбились друг в друга», — поделился OG Buda в ответ на вопрос из зала.

На этом же интервью рэпер заявил, что уважает своего отца, хотя тот был членом знаменитой тюменской банды 90-х «Десятка». Самого OG Buda неоднократно пытались привлечь к суду за пропаганду наркотиков, однако попытки оказались неудачными.

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Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) рассказал, что его мама изначально отвергала ухаживания отца и тот, желая добиться ее расположения, как-то вечером запихнул ее в машину и повез в ресторан. Историю любви родителей он озвучил в интернет-шоу Басты «Вопрос Ребром». Есть красивая история их любви и знакомства. Он ухаживал за ней, но она ему отказывала. И потом он где-то ее выследил на машине, остановился, запихнул прям в машину и повез в ресторан. Они там за общались и влюбились друг в друга», — поделился OG Buda в ответ на вопрос из зала. На этом же интервью рэпер заявил, что уважает своего отца, хотя тот был членом знаменитой тюменской банды 90-х «Десятка». Самого OG Buda неоднократно пытались привлечь к суду за пропаганду наркотиков, однако попытки оказались неудачными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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