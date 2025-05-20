20 мая 2025

Беглый экс-сенатор Хорошавцев управляет элитным курортом в Испании

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший сенатор от Удмуртии сделал бизнес на роскошных апартаментах
Бывший сенатор от Удмуртии сделал бизнес на роскошных апартаментах Фото:

Бывший президент компании «Башнефть» и экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, может скрываться в Испании. Политик вместе с супругой проживает в престижном районе Марбельи, где управляет сетью элитных вилл.

«Один из объектов, связанных с экс-сенатором, — отель Villa Marina, который представляет собой эксклюзивный комплекс из 10 частных вилл с садами и выходом на пляж в Новой Андалусии, рядом с популярным яхтенным портом Пуэрто-Банус. Вдали от российских силовиков, беглый политик и его супруга ведут спокойную жизнь — управляют и, вероятно, через офшоры владеют целой сетью элитной недвижимости», — пишут «Известия».

По сведениям издания, одна ночь на вилле обходится в среднем более тысячи евро. А клиентами апартаментов являются «русские с большими деньгами, которые не обращают особого внимания на стоимость жилья».

Как сообщало URA.RU ранее, Хорошавцев был заочно арестован Тверским судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Судебное заседание состоялось 29 марта.

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Бывший президент компании «Башнефть» и экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, может скрываться в Испании. Политик вместе с супругой проживает в престижном районе Марбельи, где управляет сетью элитных вилл. «Один из объектов, связанных с экс-сенатором, — отель Villa Marina, который представляет собой эксклюзивный комплекс из 10 частных вилл с садами и выходом на пляж в Новой Андалусии, рядом с популярным яхтенным портом Пуэрто-Банус. Вдали от российских силовиков, беглый политик и его супруга ведут спокойную жизнь — управляют и, вероятно, через офшоры владеют целой сетью элитной недвижимости», — пишут «Известия». По сведениям издания, одна ночь на вилле обходится в среднем более тысячи евро. А клиентами апартаментов являются «русские с большими деньгами, которые не обращают особого внимания на стоимость жилья». Как сообщало URA.RU ранее, Хорошавцев был заочно арестован Тверским судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Судебное заседание состоялось 29 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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