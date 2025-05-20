Бывшему главе «Башнефти» Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества

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Экс-глава «Башнефти» уехал из России в Турцию
Экс-глава «Башнефти» уехал из России в Турцию Фото:

Бывшему президенту «Башнефти» и экс-сенатору Виктору Хорошавцеву, который заочно арестован по делу о мошенничестве, вменяется шесть эпизодов. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на официальные судебные документы. Также стало известно, что он покинул Россию и на данный момент находится в Турции.

«В отношении Хорошавцева вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в документах. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Кроме того, поступила информация о том, что 16 июня 2024 года Хорошавцев покинул территорию Российской Федерации, и отправился в Турцию. Он объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Экс-главе «Башнефти» вменяют шесть эпизодов мошенничества. Его обвиняют в совершении преступлений в соучастии с неустановленными и не задержанными лицами. Суд считает, что предполагаемые соучастники контролировали движение средств, в хищении которых обвиняются, через подконтрольные им структуры. Заочный арест Хорошавцева был санкционирован судом в конце марта 2025 года.

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Бывшему президенту «Башнефти» и экс-сенатору Виктору Хорошавцеву, который заочно арестован по делу о мошенничестве, вменяется шесть эпизодов. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на официальные судебные документы. Также стало известно, что он покинул Россию и на данный момент находится в Турции. «В отношении Хорошавцева вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в документах. Информацию об этом передает РИА «Новости». Кроме того, поступила информация о том, что 16 июня 2024 года Хорошавцев покинул территорию Российской Федерации, и отправился в Турцию. Он объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Экс-главе «Башнефти» вменяют шесть эпизодов мошенничества. Его обвиняют в совершении преступлений в соучастии с неустановленными и не задержанными лицами. Суд считает, что предполагаемые соучастники контролировали движение средств, в хищении которых обвиняются, через подконтрольные им структуры. Заочный арест Хорошавцева был санкционирован судом в конце марта 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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