20 мая 2025

NYT: отказ Трампа от санкций против России показал раскол в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мнения ЕС и США в отношении антироссийских санкций могут стать противоположными
Мнения ЕС и США в отношении антироссийских санкций могут стать противоположными Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

ЕС одобряет новые санкции против России, в то время как президент США Дональд Трамп пошел по другому пути, что демонстрирует раскол в Североатлантическом альянсе. Об этом пишут западные СМИ.

«Соединенные Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении. Они стремятся обойти Украину и развивать более широкие отношения с Россией. Это именно тот раскол внутри НАТО», — пишет издание The New York Times.

Как сообщало URA.RU ранее, США не угрожают России санкциями, чтобы продолжить контакты. Введение новых ограничений против РФ может привести к прекращению диалога между Москвой и Вашингтоном, так считает государственный секретарь Соединенных штатов Марко Рубио.

Между тем, Евросоюз утвердил очередной, 17-й, пакет санкций против России. Он затронул около 200 судов так называемого «теневого флота».  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЕС одобряет новые санкции против России, в то время как президент США Дональд Трамп пошел по другому пути, что демонстрирует раскол в Североатлантическом альянсе. Об этом пишут западные СМИ. «Соединенные Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении. Они стремятся обойти Украину и развивать более широкие отношения с Россией. Это именно тот раскол внутри НАТО», — пишет издание The New York Times. Как сообщало URA.RU ранее, США не угрожают России санкциями, чтобы продолжить контакты. Введение новых ограничений против РФ может привести к прекращению диалога между Москвой и Вашингтоном, так считает государственный секретарь Соединенных штатов Марко Рубио. Между тем, Евросоюз утвердил очередной, 17-й, пакет санкций против России. Он затронул около 200 судов так называемого «теневого флота».  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...