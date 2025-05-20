20 мая 2025

Рубио: США не угрожают России санкциями, чтобы продолжить контакты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рубио уточнил, что США заинтересованы в переговорах
Рубио уточнил, что США заинтересованы в переговорах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп считает, что угрозы введения санкций против России могут привести к прекращению диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом 20 мая сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Он [Трамп] считает, что если сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать. А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», — заявил Рубио, отвечая на вопрос сенаторов о поддержке нового законопроекта по санкциям против России.

Соединенные Штаты не планируют принимать участие в ближайших мероприятиях Группы двадцати (G20), которые состоятся в Южной Африке. Как на уровне министров иностранных дел, так и на уровне глав государств и правительств, сообщил Марко Рубио.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп считает, что угрозы введения санкций против России могут привести к прекращению диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом 20 мая сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. «Он [Трамп] считает, что если сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать. А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», — заявил Рубио, отвечая на вопрос сенаторов о поддержке нового законопроекта по санкциям против России. Соединенные Штаты не планируют принимать участие в ближайших мероприятиях Группы двадцати (G20), которые состоятся в Южной Африке. Как на уровне министров иностранных дел, так и на уровне глав государств и правительств, сообщил Марко Рубио.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...