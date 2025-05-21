Полковник армии США обрушил планы Европы по Украине

Полковник США Макгрегор: планы Европы по Украине не имеют шанса на реализацию
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Экс-полковник США назвал НАТО умирающей структурой
Экс-полковник США назвал НАТО умирающей структурой Фото:

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор раскритиковал попытки ЕС создать "нерушимые связи" между Украиной и НАТО. Он заявил, что европейские требования по Украине неосуществимы.

"Европейцам нужно, чтобы у Украины были нерушимые связи с такой стремительно умирающей структурой, как НАТО", — рассказал полковник у себя на yotube-канале. Он добавил, что планы по отправке войск и установлению полного контроля над Киевом не имеют шансов на реализацию.

Макгрегор отметил, что Европа сталкивается с серьезными экономическими трудностями и не может прогнозировать последствия затяжного конфликта. В этой ситуации, как утверждает полковник, европейские политики выдвигают России заведомо невыполнимые ультиматумы. Их требования, по его словам, полностью оторваны от реального положения дел.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС обеспокоены возможным сближением США с Россией, опасаясь потери влияния на Вашингтон. Политолог Юрий Светов отмечает, что стороны сохраняют несовместимые позиции, но располагают скрытыми рычагами давления. Особую тревогу вызывает вероятность, что президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным может поддержать российскую позицию, а не позицию Евросоюза, сообщает "Царьград".

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Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор раскритиковал попытки ЕС создать "нерушимые связи" между Украиной и НАТО. Он заявил, что европейские требования по Украине неосуществимы. "Европейцам нужно, чтобы у Украины были нерушимые связи с такой стремительно умирающей структурой, как НАТО", — рассказал полковник у себя на yotube-канале. Он добавил, что планы по отправке войск и установлению полного контроля над Киевом не имеют шансов на реализацию. Макгрегор отметил, что Европа сталкивается с серьезными экономическими трудностями и не может прогнозировать последствия затяжного конфликта. В этой ситуации, как утверждает полковник, европейские политики выдвигают России заведомо невыполнимые ультиматумы. Их требования, по его словам, полностью оторваны от реального положения дел. Ранее сообщалось, что Украина и ЕС обеспокоены возможным сближением США с Россией, опасаясь потери влияния на Вашингтон. Политолог Юрий Светов отмечает, что стороны сохраняют несовместимые позиции, но располагают скрытыми рычагами давления. Особую тревогу вызывает вероятность, что президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным может поддержать российскую позицию, а не позицию Евросоюза, сообщает "Царьград".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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