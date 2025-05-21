Что известно о погибших в результате взрыва в доме в Ставрополе

Погибших в результате взрыва в доме в Ставрополе нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В одной из многоэтажных жилых построек Ставрополя произошел взрыв
В одной из многоэтажных жилых построек Ставрополя произошел взрыв Фото:

В результате взрыва бытового газа в жилом доме Ставрополя обошлось без жертв. Об этом сообщили оперативные службы.

«Погибших из-за взрыва газа в доме в Ставрополе нет», — пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы города. Инцидент произошел утром 21 мая.

Утром в одной из многоэтажных жилых построек Ставрополя произошел взрыв. В результате происшествия один из этажей здания был полностью уничтожен, а несколько автомобилей, находившихся поблизости, получили повреждения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате взрыва бытового газа в жилом доме Ставрополя обошлось без жертв. Об этом сообщили оперативные службы. «Погибших из-за взрыва газа в доме в Ставрополе нет», — пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы города. Инцидент произошел утром 21 мая. Утром в одной из многоэтажных жилых построек Ставрополя произошел взрыв. В результате происшествия один из этажей здания был полностью уничтожен, а несколько автомобилей, находившихся поблизости, получили повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...