В усадьбе фабриканта Злоказова в центре Екатеринбурга появится частная школа. По данным URA.RU, проект реализуется на средства строительной компании «Брусника», а куратором является бывшая вице-мэр по соцполитике Екатерина Сибирцева.
«Сибирцева имеет статус советника гендиректора „Брусники“ (Александра Щиголя — прим. ред.) и, опираясь на свой богатый опыт, прорабатывает концепцию образовательного учреждения», — поделился близкий к «Бруснике» источник URA.RU. Сама Сибирцева от комментария по теме воздержалась, направив корреспондента в пресс-службу застройщика. Там заявили, что «школа [действительно] может появиться в доме фабриканта Злоказова». «Его реставрацию мы практически завершили и сейчас рассматриваем варианты дальнейшего приспособления», — уточнил представитель компании.
Изначально «Брусника» планировала превратить дом Злоказова в офисник. В непосредственной близости от усадьбы компания реализует еще один проект — в 2020 году «Брусника» приобрела комплекс построек XIX века, расположенных между Литературным кварталом и набережной городского пруда (ранее здесь размещалась золотосплавочная лаборатория). В историческом здании компания планирует открыть гостиницу «Гранд отель Екатеринбург» и музей золота, со стороны улицы Пролетарской — построить жилой дом на 37 квартир, а летом начать противоаварийные работы на одном из объектов.
«Брусника» уже получила результаты историко-культурных экспертиз, а летом планирует начать противоаварийные работы на одном из объектов. Параллельно ведется проектирование и согласование документации для остальной части комплекса. «Школу в рамках этого проекта мы не планируем. Но она может появиться в другом здании — доме фабриканта Злоказова.
Сибирцева курировала городские образование и культуру в 2020-2024 годах. В отставку она ушла по семейным обстоятельствам — чтобы чаще быть с дочерью, которая учится за границей. Известно, что прямо сейчас Сибирцева также является замдиректора «Эрмитаж-Урала».
Материал был подготовлен при участии редактора URA.RU Дениса Аллаярова — до его ареста в июне, который он сейчас обжалует. Все новости про Дениса — в отдельном сюжете.
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