«Была вся в кровище»: свердловчанка рассказала, как спасла 12-летнюю девочку от нападок подруги

Две женщины помогли избитой 12-летней школьнице, которую избили в Первоуральске

21 мая 2025 в 11:39 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 18 мая на Хромпике (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета 12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске Жительница Первоуральска (Свердловская область) Екатерина увидела, как 12-летнюю девочку избивают на детской площадке и кинулась ей на помощь. По ее словам, рядом стояла толпа подростков, которые не вмешивались в конфликт. «До этого я такое видела в интернете. Шла мимо двора, услышала, что кто-то аплодирует, какие крики были. Повернулась и увидела, что лежит девочка и не сопротивляется, ее запинывали ногами. Я ломанулась туда, сказала, что вызову полицию. И дети разбежались быстро. [Потерпевшая] поднялась и пошла в сторону какого-то дома. Я — за ней, ко мне в этот момент присоединилась еще одна женщина. Мы вместе проводили девочку до ее подруги, там она умылась. Она была вся в кровище», — вспоминает собеседница URA.RU. По ее словам, девочка-агрессор гораздо крупнее жертвы. «Она могла попасть по виску, и неизвестно, чем бы это все закончилось. Меня поразило, что остальные дети просто стояли и наблюдали, как ее избивают. Я не могла в это поверить. Удары были страшными, она ее избивала без остановки, била и била. Это просто не нормально, меня эта ситуация повергла в шок», — продолжила Екатерина. Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя школьница внезапно накинулась на знакомую, потому что та якобы оскорбила ее умершую маму. Семья потерпевшей отрицает этот факт. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. На потасовку уже отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Первоуральска (Свердловская область) Екатерина увидела, как 12-летнюю девочку избивают на детской площадке и кинулась ей на помощь. По ее словам, рядом стояла толпа подростков, которые не вмешивались в конфликт. «До этого я такое видела в интернете. Шла мимо двора, услышала, что кто-то аплодирует, какие крики были. Повернулась и увидела, что лежит девочка и не сопротивляется, ее запинывали ногами. Я ломанулась туда, сказала, что вызову полицию. И дети разбежались быстро. [Потерпевшая] поднялась и пошла в сторону какого-то дома. Я — за ней, ко мне в этот момент присоединилась еще одна женщина. Мы вместе проводили девочку до ее подруги, там она умылась. Она была вся в кровище», — вспоминает собеседница URA.RU. По ее словам, девочка-агрессор гораздо крупнее жертвы. «Она могла попасть по виску, и неизвестно, чем бы это все закончилось. Меня поразило, что остальные дети просто стояли и наблюдали, как ее избивают. Я не могла в это поверить. Удары были страшными, она ее избивала без остановки, била и била. Это просто не нормально, меня эта ситуация повергла в шок», — продолжила Екатерина. Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя школьница внезапно накинулась на знакомую, потому что та якобы оскорбила ее умершую маму. Семья потерпевшей отрицает этот факт. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. На потасовку уже отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.