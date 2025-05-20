«Была вся в кровище»: свердловчанка рассказала, как спасла 12-летнюю девочку от нападок подруги

Жительница Первоуральска (Свердловская область) Екатерина увидела, как 12-летнюю девочку избивают на детской площадке и кинулась ей на помощь. По ее словам, рядом стояла толпа подростков, которые не вмешивались в конфликт.
«До этого я такое видела в интернете. Шла мимо двора, услышала, что кто-то аплодирует, какие крики были. Повернулась и увидела, что лежит девочка и не сопротивляется, ее запинывали ногами. Я ломанулась туда, сказала, что вызову полицию. И дети разбежались быстро. [Потерпевшая] поднялась и пошла в сторону какого-то дома. Я — за ней, ко мне в этот момент присоединилась еще одна женщина. Мы вместе проводили девочку до ее подруги, там она умылась. Она была вся в кровище», — вспоминает собеседница URA.RU.
По ее словам, девочка-агрессор гораздо крупнее жертвы. «Она могла попасть по виску, и неизвестно, чем бы это все закончилось. Меня поразило, что остальные дети просто стояли и наблюдали, как ее избивают. Я не могла в это поверить. Удары были страшными, она ее избивала без остановки, била и била. Это просто не нормально, меня эта ситуация повергла в шок», — продолжила Екатерина.
Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя школьница внезапно накинулась на знакомую, потому что та якобы оскорбила ее умершую маму. Семья потерпевшей отрицает этот факт. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. На потасовку уже отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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