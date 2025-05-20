20 мая 2025

Малыш, выпавший с 8 этажа в Екатеринбурге, находится в коме

© Служба новостей «URA.RU»
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За жизнь ребенка борются врачи детской больницы №9 Фото:

Пятилетний мальчик, выпавший в Екатеринбурге из окна 8 этажа, находится в коме. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Малыш в коме», — кратко пояснил он. При этом собеседник не уточнил, ввели ли маленького пациента в искусственную кому или он сам впал в такое состояние. Однако известно, что травмы, полученные им при падении, тяжелы.

Ребенок выпал из окна на улице Маневровая в тот момент, когда его папа отвлекся на стирку. Жизнь малышу спасла иномарка, на которую он приземлился. Семья, где растет ребенок, благополучная, но неполная: мама мальчика умерла, и отец воспитывает сына один. Полиция Екатеринбурга напоминает родителям быть особо бдительными в весенне-летний период, и не оставлять детей без присмотра рядом с окнами.

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Пятилетний мальчик, выпавший в Екатеринбурге из окна 8 этажа, находится в коме. Об этом URA.RU сообщил источник. «Малыш в коме», — кратко пояснил он. При этом собеседник не уточнил, ввели ли маленького пациента в искусственную кому или он сам впал в такое состояние. Однако известно, что травмы, полученные им при падении, тяжелы. Ребенок выпал из окна на улице Маневровая в тот момент, когда его папа отвлекся на стирку. Жизнь малышу спасла иномарка, на которую он приземлился. Семья, где растет ребенок, благополучная, но неполная: мама мальчика умерла, и отец воспитывает сына один. Полиция Екатеринбурга напоминает родителям быть особо бдительными в весенне-летний период, и не оставлять детей без присмотра рядом с окнами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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