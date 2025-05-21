Стала известна причина взрыва в доме в Ставрополе

В Ставрополье из-за взрыва газа повреждены четыре квартиры
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Взрыв газа произошел в одной из многоэтажек
Взрыв газа произошел в одной из многоэтажек Фото:
новость из сюжета
Взрыв в жилом доме Ставрополя

Причиной взрыва в одной из многоэтажек на улице Тухачевского в Ставрополье (Краснодарский край) стала неисправность газового котла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. 

«Причиной взрыва стала неисправность газового котла», — сообщили оперативные службы. В ГУ МЧС Краснодарского края добавили, что повреждены четыре квартиры и более 20-ти машин. 

Произошло все рано утром. От взрыва на последнем этаже выбило стены квартиры. Части кирпичной кладки повредили соседний жилой дом. 

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Причиной взрыва в одной из многоэтажек на улице Тухачевского в Ставрополье (Краснодарский край) стала неисправность газового котла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.  «Причиной взрыва стала неисправность газового котла», — сообщили оперативные службы. В ГУ МЧС Краснодарского края добавили, что повреждены четыре квартиры и более 20-ти машин.  Произошло все рано утром. От взрыва на последнем этаже выбило стены квартиры. Части кирпичной кладки повредили соседний жилой дом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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