Стала известна причина взрыва в доме в Ставрополе

Причиной взрыва в одной из многоэтажек на улице Тухачевского в Ставрополье (Краснодарский край) стала неисправность газового котла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«Причиной взрыва стала неисправность газового котла», — сообщили оперативные службы. В ГУ МЧС Краснодарского края добавили, что повреждены четыре квартиры и более 20-ти машин.
Произошло все рано утром. От взрыва на последнем этаже выбило стены квартиры. Части кирпичной кладки повредили соседний жилой дом.
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