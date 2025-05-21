«Проворонил»: родные винят отца, чей ребенок выпал с 8 этажа в Екатеринбурге

Родные пятилетнего мальчика, выпавшего в Екатеринбурге с 8 этажа, считают, что за ним не уследил отец. Таким мнением они поделились в разговоре с URA.RU.
«Отец проворонил, они вдвоем были дома. Никакой он стиркой не занимался, непонятно, чем занимался. В это время Артем сам залез на подоконник. Так это надо еще умудриться в этой комнате достать от пола до стола, чтобы забраться на окно, открыть его и вытолкнуть сетку! Эта сетка 17 лет стояла, ее никто выбить не мог, как у него сил хватило? Он на этой сетке и вылетел: ударился об дерево, потом об куст, упал на машину и на асфальт», — рассказали члены семьи.
Они добавили, что Артем небольшого роста и веса: в пять лет ребенок выглядит на два года. Сейчас он находится в коме. Малыш получил тяжелейшие травмы: накануне врачи оперировали его 11 часов. Мальчика воспитывает один отец — его мама умерла. Ранее сообщалось, что удар при падении смягчил автомобиль, на который приземлился Артем.
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