«Проворонил»: родные винят отца, чей ребенок выпал с 8 этажа в Екатеринбурге

Родные винят отца, чей ребенок выпал с 8 этажа в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, окно, весна, цветущее дерево
Полиция просит родителей не оставлять детей одних возле окон Фото:

Родные пятилетнего мальчика, выпавшего в Екатеринбурге с 8 этажа, считают, что за ним не уследил отец. Таким мнением они поделились в разговоре с URA.RU.

«Отец проворонил, они вдвоем были дома. Никакой он стиркой не занимался, непонятно, чем занимался. В это время Артем сам залез на подоконник. Так это надо еще умудриться в этой комнате достать от пола до стола, чтобы забраться на окно, открыть его и вытолкнуть сетку! Эта сетка 17 лет стояла, ее никто выбить не мог, как у него сил хватило? Он на этой сетке и вылетел: ударился об дерево, потом об куст, упал на машину и на асфальт», — рассказали члены семьи.

Они добавили, что Артем небольшого роста и веса: в пять лет ребенок выглядит на два года. Сейчас он находится в коме. Малыш получил тяжелейшие травмы: накануне врачи оперировали его 11 часов. Мальчика воспитывает один отец — его мама умерла. Ранее сообщалось, что удар при падении смягчил автомобиль, на который приземлился Артем.

Трагедия случилась в этом дворе
Трагедия случилась в этом дворе
Фото:

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Родные пятилетнего мальчика, выпавшего в Екатеринбурге с 8 этажа, считают, что за ним не уследил отец. Таким мнением они поделились в разговоре с URA.RU. «Отец проворонил, они вдвоем были дома. Никакой он стиркой не занимался, непонятно, чем занимался. В это время Артем сам залез на подоконник. Так это надо еще умудриться в этой комнате достать от пола до стола, чтобы забраться на окно, открыть его и вытолкнуть сетку! Эта сетка 17 лет стояла, ее никто выбить не мог, как у него сил хватило? Он на этой сетке и вылетел: ударился об дерево, потом об куст, упал на машину и на асфальт», — рассказали члены семьи. Они добавили, что Артем небольшого роста и веса: в пять лет ребенок выглядит на два года. Сейчас он находится в коме. Малыш получил тяжелейшие травмы: накануне врачи оперировали его 11 часов. Мальчика воспитывает один отец — его мама умерла. Ранее сообщалось, что удар при падении смягчил автомобиль, на который приземлился Артем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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