«Осколки вошли в мозг»: мальчика, выпавшего с 8 этажа в Екатеринбурге, оперировали 11 часов

Ребенок, упавший из окна высотки в Екатеринбурге, перенес десяток операций
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, больница, хирургические инструменты, медики, нейрохирургия, врачи
Впереди Артема ждут еще операции и долгое восстановление Фото:

Врачи детской больницы №9 в Екатеринбурге 11 часов оперировали мальчика Артема, выпавшего с 8 этажа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили родные ребенка.

«Операция вчера [20 мая] шла 11 часов. Удалили селезенку, почку, еще что-то… Осколки вошли в мозг. Мы все в слезах, сегодня Артема оперируют снова. Ждем новостей», — сказали члены семьи. Они добавили, что отец малыша вторые сутки находится в больнице.

Мальчик выпал с 8 этажа на улице Маневровая. Он приземлился на капот припаркованного внизу автомобиля. Мама ребенка умерла, и отец воспитывает его один. В момент трагедии мужчина был в квартире, но не рядом с сыном.

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Врачи детской больницы №9 в Екатеринбурге 11 часов оперировали мальчика Артема, выпавшего с 8 этажа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили родные ребенка. «Операция вчера [20 мая] шла 11 часов. Удалили селезенку, почку, еще что-то… Осколки вошли в мозг. Мы все в слезах, сегодня Артема оперируют снова. Ждем новостей», — сказали члены семьи. Они добавили, что отец малыша вторые сутки находится в больнице. Мальчик выпал с 8 этажа на улице Маневровая. Он приземлился на капот припаркованного внизу автомобиля. Мама ребенка умерла, и отец воспитывает его один. В момент трагедии мужчина был в квартире, но не рядом с сыном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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