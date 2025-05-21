«Осколки вошли в мозг»: мальчика, выпавшего с 8 этажа в Екатеринбурге, оперировали 11 часов

Врачи детской больницы №9 в Екатеринбурге 11 часов оперировали мальчика Артема, выпавшего с 8 этажа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили родные ребенка.
«Операция вчера [20 мая] шла 11 часов. Удалили селезенку, почку, еще что-то… Осколки вошли в мозг. Мы все в слезах, сегодня Артема оперируют снова. Ждем новостей», — сказали члены семьи. Они добавили, что отец малыша вторые сутки находится в больнице.
Мальчик выпал с 8 этажа на улице Маневровая. Он приземлился на капот припаркованного внизу автомобиля. Мама ребенка умерла, и отец воспитывает его один. В момент трагедии мужчина был в квартире, но не рядом с сыном.
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