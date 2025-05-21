Три аэропорта России временно закрылись

Действие трех российских аэропортов было временно ограничено для усиления безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены в аэропортах городов Владимир, Иваново и Калуга.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Владимир (Семязино; код ИКАО: UUBL) — с 11:37 МСК; Иваново (Южный; UUBI) — с 11:52 МСК; Калуга (Грабцево; UUBC) — с 11:35 МСК», — сообщил представитель Росавиации. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на работу аэропортов в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле по аналогичным причинам — для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Такие меры применяются с целью минимизации возможных рисков для пассажиров и экипажей. Ограничения обычно носят временный характер и снимаются после стабилизации ситуации.
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