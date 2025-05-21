Лавров: Макрон и его министры пышут ненавистью к России

Руководство Франции, включая президента Эмманюэля Макрона, испытывает ненависть к России. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Сергей Лавров утверждает, что Франция занимает ведущие позиции в «вражеском лагере» по отношению к России. «Лично президент Макрон и все его министры просто пышут ненавистью в отношении России, называют ее единственной проблемой, из-за которой невозможно украинское урегулирование», — сказал он. Цитату приводит ТАСС.
Ранее Сергей Лавров отмечал, что Франция время от времени выражает готовность к урегулированию разногласий с Россией, однако такие сигналы подаются неофициально и без широкой огласки. По словам министра, французская сторона занимала одну из ключевых позиций в событиях, приведших к кризису на Украине, и выступала гарантом первых соглашений по урегулированию ситуации в 2014 году, но не призвала оппозицию к их выполнению.
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