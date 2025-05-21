В Кремле оценили угрозу ядерного щита США в космосе «Золотой купол»

Песков: Россия пока не видит угрозы для ядерного паритета от проекта Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пока какой-то детализации проекта США «золотой купол» нет, заявил Песков
Пока какой-то детализации проекта США «золотой купол» нет, заявил Песков Фото:

Россия следит за проектом «Золотой купол» по созданию ядерного щита США, однако пока не видит его непосредственной угрозы для ядерного паритета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции Москвы.

«Здесь необходимо понимать нюансы. Пока какой-то детализации этого проекта нет», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

По словам представителя Кремля, сейчас отсутствует подробная информация о реализации американской инициативы. Он подчеркнул, что Россия выступает за восстановление диалога с США по вопросам стратегической стабильности, учитывая разрушение прежних соглашений и необходимость их обновления ради безопасности обеих стран.

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил о планах создать систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол» к 2029 году, на реализацию которой планируется выделить 175 миллиардов долларов. Проект направлен на нейтрализацию рисков, исходящих от Китая и России. В его рамках планируется развертывание спутниковой сети, предназначенной для обнаружения, сопровождения и, при необходимости, перехвата ракет.

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Россия следит за проектом «Золотой купол» по созданию ядерного щита США, однако пока не видит его непосредственной угрозы для ядерного паритета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции Москвы. «Здесь необходимо понимать нюансы. Пока какой-то детализации этого проекта нет», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам представителя Кремля, сейчас отсутствует подробная информация о реализации американской инициативы. Он подчеркнул, что Россия выступает за восстановление диалога с США по вопросам стратегической стабильности, учитывая разрушение прежних соглашений и необходимость их обновления ради безопасности обеих стран. Ранее глава США Дональд Трамп сообщил о планах создать систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол» к 2029 году, на реализацию которой планируется выделить 175 миллиардов долларов. Проект направлен на нейтрализацию рисков, исходящих от Китая и России. В его рамках планируется развертывание спутниковой сети, предназначенной для обнаружения, сопровождения и, при необходимости, перехвата ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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