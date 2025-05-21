Главы Домодедово и Орехово-Зуево предупредили жителей о работе ПВО

Над Москвой сбили беспилотники, аэропорты временно закрыты
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Над Московской областью были сбиты беспилотники
Над Московской областью были сбиты беспилотники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Домодедово работают системы ПВО. Об этом написала глава Домодедовского городского округа Евгения Хрусталева. Аналогичное сообщение разместил в Telegram глава Орехово-Зуевского ГО Руслан Заголовацкий. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой сбиты вражеские беспилотники

«В Домодедово работают системы ПВО», — написала в своем telegram-канале Хрусталева. Она напомнила, что аэропорт временно закрыт, и попросила жителей не снимать и не выкладывать работу ПВО, чтобы противник не смог скорректировать новые атаки.

Об уничтожении БПЛА в Московской области сообщил и глава Орехово-Зуевского ГО. «Сегодня около 12.30 вне населенных пунктов над Орехово-Зуевским округом силами ПВО сбит БПЛА. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — написал Руслан Заголовацкий в своем telegram-канале

Ранее также были временно закрыты аэропорты Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.

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В аэропорту Домодедово работают системы ПВО. Об этом написала глава Домодедовского городского округа Евгения Хрусталева. Аналогичное сообщение разместил в Telegram глава Орехово-Зуевского ГО Руслан Заголовацкий. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой сбиты вражеские беспилотники.  «В Домодедово работают системы ПВО», — написала в своем telegram-канале Хрусталева. Она напомнила, что аэропорт временно закрыт, и попросила жителей не снимать и не выкладывать работу ПВО, чтобы противник не смог скорректировать новые атаки. Об уничтожении БПЛА в Московской области сообщил и глава Орехово-Зуевского ГО. «Сегодня около 12.30 вне населенных пунктов над Орехово-Зуевским округом силами ПВО сбит БПЛА. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — написал Руслан Заголовацкий в своем telegram-канале.  Ранее также были временно закрыты аэропорты Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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