В ХМАО единороссы извинились перед уборщицей, которую оскорбил однопартиец

В Югре местное отделение партии «Единая Россия» принесло официальные извинения сотруднице городской библиотеки Рамиле за недостойное поведение теперь уже бывшего коллеги Альберта Афлятунова. Видео опубликовано в соцсетях отделения «Единой России» в Нефтеюганске.
«Местное отделение Партии „Единая Россия“ принесло извинения за недостойное поведение бывшего партийца Афлятунова Альберта», — сообщили единороссы во ВКонтакте, опубликовав видео со встречи с уборщицей городской библиотеки Рамилей. Сама югорчанка отметила, что не имеет претензий к местному отделению партии, подчеркнув, что действия одного человека не характеризуют коллектив в целом.
Однако извинения Альберта приняты не были. «После инцидента Альберт приносил извинения, но я приняла решение обращаться в прокуратуру, а далее в суд для оценки его действий с юридической и медицинской точек зрения», — заявила пострадавшая.
В партии заверили, что окажут необходимую юридическую помощь сотруднице библиотеки и поддержат ее интересы в суде. Также представители «Единой России» подчеркнули, что подобное поведение несовместимо с ценностями партии, а все случаи нарушения этики рассматриваются максимально открыто и принципиально.
Ранее URA.RU сообщало, что политблок правительства ХМАО рассматривает возможность проверки единороссов на предмет соответствия нормам благопристойности. Причиной послужил инцидент с членом ЕР Альбертом Афлятуновым, который оскорбил уборщицу библиотеки Нефтеюганска.
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