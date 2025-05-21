Фрагмент беспилотника упал в детском саду в Домодедово

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Обломок сбитого БПЛА упал в Домодедово
Обломок сбитого БПЛА упал в Домодедово Фото:

Фрагмент беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упал на территорию детского сада «Василек», расположенного в микрорайоне Центральный города Домодедово. Об этом сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

«Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада „Василек“», — написала она в своем telegram-канале. По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений также не зафиксировано.

Дети и воспитатели детского сада были оперативно эвакуированы в подвал здания в соответствии с утвержденными процедурами безопасности. На месте происшествия уже работают оперативные службы. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.

Ранее в результате атаки беспилотника в Беловском районе Курской области произошло возгорание кровли школы, находившейся на стадии строительства. Тогда, по данным местных властей, также никто не пострадал и серьезных разрушений зафиксировано не было.

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Фрагмент беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упал на территорию детского сада «Василек», расположенного в микрорайоне Центральный города Домодедово. Об этом сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева. «Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада „Василек“», — написала она в своем telegram-канале. По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений также не зафиксировано. Дети и воспитатели детского сада были оперативно эвакуированы в подвал здания в соответствии с утвержденными процедурами безопасности. На месте происшествия уже работают оперативные службы. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия. Ранее в результате атаки беспилотника в Беловском районе Курской области произошло возгорание кровли школы, находившейся на стадии строительства. Тогда, по данным местных властей, также никто не пострадал и серьезных разрушений зафиксировано не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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