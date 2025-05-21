Аэропорты Москвы возобновили работу

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском в Московской области сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в telegram-канале. Такие меры, по его словам, вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Домодедово и Жуковском, а также в ряде других аэропортов центральной России, включая Владимир, Иваново и Калугу. Об этом также сообщал представитель Росавиации.
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