Аэропорты Москвы возобновили работу

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В Москве сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Москве сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов Фото:

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском в Московской области сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в telegram-канале. Такие меры, по его словам, вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Домодедово и Жуковском, а также в ряде других аэропортов центральной России, включая Владимир, Иваново и Калугу. Об этом также сообщал представитель Росавиации.

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В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском в Московской области сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в telegram-канале. Такие меры, по его словам, вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Домодедово и Жуковском, а также в ряде других аэропортов центральной России, включая Владимир, Иваново и Калугу. Об этом также сообщал представитель Росавиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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