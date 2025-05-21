В Екатеринбурге навсегда закрывается кинотеатр, где проходили презентации звезд

В Екатеринбурге закрывается «Синема Парк Алатырь»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В кинотеатре регулярно проходили кинопремьеры
В кинотеатре регулярно проходили кинопремьеры Фото:

Кинотеатр «Синема Парк Алатырь» закрывается в Екатеринбурге. Здесь регулярно проходили презентации новых картин: например, свой фильм рекламировал певец Сергей Жуков, актер Александр Сетейкин, продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов показывали «Майора Грома».

«С грустью сообщаем, что наш кинотеатр „Синема Парк Алатырь“ завершает свою работу 8 июня», — сказано в сообщении на сайте площадки. Посетителей просят использовать накопленные бонусы.

URA.RU отправило запрос представителям торгового центра с просьбой пояснить, что стало причиной закрытия. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кинотеатр «Синема Парк Алатырь» закрывается в Екатеринбурге. Здесь регулярно проходили презентации новых картин: например, свой фильм рекламировал певец Сергей Жуков, актер Александр Сетейкин, продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов показывали «Майора Грома». «С грустью сообщаем, что наш кинотеатр „Синема Парк Алатырь“ завершает свою работу 8 июня», — сказано в сообщении на сайте площадки. Посетителей просят использовать накопленные бонусы. URA.RU отправило запрос представителям торгового центра с просьбой пояснить, что стало причиной закрытия. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...