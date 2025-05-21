В Екатеринбурге навсегда закрывается кинотеатр, где проходили презентации звезд

Кинотеатр «Синема Парк Алатырь» закрывается в Екатеринбурге. Здесь регулярно проходили презентации новых картин: например, свой фильм рекламировал певец Сергей Жуков, актер Александр Сетейкин, продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов показывали «Майора Грома».
«С грустью сообщаем, что наш кинотеатр „Синема Парк Алатырь“ завершает свою работу 8 июня», — сказано в сообщении на сайте площадки. Посетителей просят использовать накопленные бонусы.
URA.RU отправило запрос представителям торгового центра с просьбой пояснить, что стало причиной закрытия. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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