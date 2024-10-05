Легенду 90-х заметили в торговом центре Екатеринбурга в окружении толпы. Фото, видео

Сергей Жуков встретился с фанатами на презентации фильма в Екатеринбурге

06 октября 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Весь коридор кинотеатра был наполнен людьми, которые пришли на премьеру Фото: Размик Закарян © URA.RU Певец Сергей Жуков собрал армию поклонников в торговом центре «Алатырь» в Екатеринбурге. Вместе с фанатами знаменитость спела бессменные хиты и получила в подарок огромный торт. Все это произошло в рамках презентации фильма об истории группы «Руки Вверх!», передает корреспондент URA.RU. Картина «Руки Вверх!» выйдет в широкий прокат лишь 10 октября, но команда решила отправиться в тур по российским городам заранее. Фильм уже увидели жители Казани, а 6 октября шанс пообщаться с легендой 90-х и оценить работу команды выдался и у екатеринбуржцев. Такой сладкий подарок вручили Сергею Жукову перед показом Фото: Размик Закарян © URA.RU Перед презентацией Сергей Жуков вышел к толпе, радушно всех поприветствовал и даже спел с поклонниками, а после ему вручили торт с архивными фотографиями группы. Певец пообещал угостить им всех дам, которые пришли на премьеру. Затем люди направились в зал, куда следом проследовал Жуков и актер, играющий его в молодости, Влад Прохоров. Там артист вновь спел с людьми, сделал общее фото, раздал автографы и пожелал приятного просмотра. Как признался журналистам Сергей Жуков, идея создать автобиографичный фильм родилась еще четыре года назад, когда он оказался на самоизоляции в ковид. В течение двух последних лет шла усиленная подготовка к съемкам. «В частности, год ушел на сбор материала, шесть месяцев — на написание сценария, полгода — на проведение кастинга актеров», — поделился Жуков. Материала оказалось настолько много, что по итогу фильм вышел продолжительностью три часа, поэтому картину пришлось «резать». Окончательная версия получилась хронометражем в 1 час 42 минуты. «Вы представляете, с каким внутренним ужасом мы отрезали час 40 минут. Это как ногу себе отрезать или руку. <…> Но родилась идея, жалко же эти кадры, потому что выпустить мы их не можем: „кадры откуда-то там“ — это странно, режиссерская версия — тоже на один раз. Подумали, что можно снять сериал», — рассказал музыкант, но подчеркнул, что выйдет он точно не в 2025 году. Жуков также признался, что очень волнуется перед премьерой в Екатеринбурге. «Здесь мы сделали невозможное, и поэтому я, кроме того, что очень боюсь, я еще самый счастливый человек сейчас», — сказал певец. Фильм «Руки Вверх!» погружает зрителя в личные переживания Сергея Жукова и рассказывает историю создания любимых хитов, объединяющих поколения. В разные периоды жизни роль главного персонажа исполняли: в детстве — Энджел Жуков, в юности — Влад Прохоров, а в наши дни — сам Сергей Жуков. В фильме также снялись один из создателей группы — Алексей Потехин, Леонид Ярмольник, Валентина Ляпина, Олег Алмазов и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Сергей Жуков собрал армию поклонников в торговом центре «Алатырь» в Екатеринбурге. Вместе с фанатами знаменитость спела бессменные хиты и получила в подарок огромный торт. Все это произошло в рамках презентации фильма об истории группы «Руки Вверх!», передает корреспондент URA.RU. Картина «Руки Вверх!» выйдет в широкий прокат лишь 10 октября, но команда решила отправиться в тур по российским городам заранее. Фильм уже увидели жители Казани, а 6 октября шанс пообщаться с легендой 90-х и оценить работу команды выдался и у екатеринбуржцев. Перед презентацией Сергей Жуков вышел к толпе, радушно всех поприветствовал и даже спел с поклонниками, а после ему вручили торт с архивными фотографиями группы. Певец пообещал угостить им всех дам, которые пришли на премьеру. Затем люди направились в зал, куда следом проследовал Жуков и актер, играющий его в молодости, Влад Прохоров. Там артист вновь спел с людьми, сделал общее фото, раздал автографы и пожелал приятного просмотра. Как признался журналистам Сергей Жуков, идея создать автобиографичный фильм родилась еще четыре года назад, когда он оказался на самоизоляции в ковид. В течение двух последних лет шла усиленная подготовка к съемкам. «В частности, год ушел на сбор материала, шесть месяцев — на написание сценария, полгода — на проведение кастинга актеров», — поделился Жуков. Материала оказалось настолько много, что по итогу фильм вышел продолжительностью три часа, поэтому картину пришлось «резать». Окончательная версия получилась хронометражем в 1 час 42 минуты. «Вы представляете, с каким внутренним ужасом мы отрезали час 40 минут. Это как ногу себе отрезать или руку. <…> Но родилась идея, жалко же эти кадры, потому что выпустить мы их не можем: „кадры откуда-то там“ — это странно, режиссерская версия — тоже на один раз. Подумали, что можно снять сериал», — рассказал музыкант, но подчеркнул, что выйдет он точно не в 2025 году. Жуков также признался, что очень волнуется перед премьерой в Екатеринбурге. «Здесь мы сделали невозможное, и поэтому я, кроме того, что очень боюсь, я еще самый счастливый человек сейчас», — сказал певец. Фильм «Руки Вверх!» погружает зрителя в личные переживания Сергея Жукова и рассказывает историю создания любимых хитов, объединяющих поколения. В разные периоды жизни роль главного персонажа исполняли: в детстве — Энджел Жуков, в юности — Влад Прохоров, а в наши дни — сам Сергей Жуков. В фильме также снялись один из создателей группы — Алексей Потехин, Леонид Ярмольник, Валентина Ляпина, Олег Алмазов и другие.