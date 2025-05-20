Сколько стоит билет на вертолет между Салехардом и Лабытнанги

Цена билета на вертолет через Обь в ЯНАО резко выросла с 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на вертолет резко выросли с 2024 года
Цены на вертолет резко выросли с 2024 года Фото:

Билет на вертолет между Салехардом и Лабытнанги на одного взрослого пассажира обойдется в 1850 рублей, сообщает АК «Ямал». Это в 10 раз дороже стоимости проезда на воздушной подушке по тому же маршруту. К тому же, цены на вертолет за год значительно подросли.

Как следует из данных АК «Ямал», стоимость перелета между Салехардом и Лабытнанги значительно выросла с 2024 года. Цена билета для взрослого пассажира этой весной составляет 1850 рублей, тогда как год назад — 1360 рублей. На ребенка билет стоит теперь 925 рублей, годом ранее — 680 рублей.

При этом лететь вертолетом в 10 раз дороже, чем передвигаться по тому же маршруту на воздушной подушке. Стоимость проезда на «подушке» в один конец — 180 рублей. Детям предоставляется скидка 50%. 

Ранее URA.RU сообщало, что передвигаться на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги пока нельзя — ледоход дошел до столицы Ямала. Сообщение между населенныим пунктами возможно только вертолетами. Жители Ямала ждут паромного сообщения. 

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Билет на вертолет между Салехардом и Лабытнанги на одного взрослого пассажира обойдется в 1850 рублей, сообщает АК «Ямал». Это в 10 раз дороже стоимости проезда на воздушной подушке по тому же маршруту. К тому же, цены на вертолет за год значительно подросли. Как следует из данных АК «Ямал», стоимость перелета между Салехардом и Лабытнанги значительно выросла с 2024 года. Цена билета для взрослого пассажира этой весной составляет 1850 рублей, тогда как год назад — 1360 рублей. На ребенка билет стоит теперь 925 рублей, годом ранее — 680 рублей. При этом лететь вертолетом в 10 раз дороже, чем передвигаться по тому же маршруту на воздушной подушке. Стоимость проезда на «подушке» в один конец — 180 рублей. Детям предоставляется скидка 50%.  Ранее URA.RU сообщало, что передвигаться на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги пока нельзя — ледоход дошел до столицы Ямала. Сообщение между населенныим пунктами возможно только вертолетами. Жители Ямала ждут паромного сообщения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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