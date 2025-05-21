«Это безобразие»: в Госдуме ответили на предложение отменить пенсии для бездетных

Депутат Останина назвала предложение об отмене пенсий антиконституционным
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Останиной, лишать пенсий бездетных нельзя, согласно российскому законодательству
По словам Останиной, лишать пенсий бездетных нельзя, согласно российскому законодательству Фото:

Предложение ведущего канала «Соловьев Live» Сергея Мардана об отмене пенсий для бездетных противоречит Конституции РФ и моральным нормам. Об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина.

«Это заявление — просто попытка зафиксировать себя в публичном пространстве, хайпануть. Но попытка, лишенная человечности и нравственности. Хватит уже пугать нашу молодежь. Кроме того, это юридически неосуществимо — право на пенсию есть у всех граждан нашей страны», — пояснила Останина в беседе с «Лентой.ру». Она также добавила, что по логике Мардана люди, не имеющие детей, «в принципе не имеют права на жизнь», поскольку их лишают пенсии. По ее словам, это — безобразие.

Останина напомнила, что Россия является социальным государством, которое заботится о гражданах, в том числе о тех, кто не может иметь детей. По ее мнению, подобные инициативы подрывают доверие к социальной политике страны и не имеют юридической основы.

Ранее аналогичную инициативу Сергея Мардана раскритиковала депутат Госдумы Светлана Бессараб, заявив, что лишение пенсий бездетных граждан противоречит принципам пенсионной системы и является антигуманным. Она напомнила, что бездетность может быть связана с объективными причинами, а пенсионное обеспечение зависит от трудового стажа, а не наличия детей.

Ранее Сергей Мардан в эфире программы «Соловьев Live» предложил лишать пенсий россиян без детей для повышения рождаемости, отметив: «Если воспитал детей — в старости будет на что жить, если нет — останешься ни с чем». После общественной критики он пояснил, что сказал это иронично, но подчеркнул остроту демографической проблемы.

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Предложение ведущего канала «Соловьев Live» Сергея Мардана об отмене пенсий для бездетных противоречит Конституции РФ и моральным нормам. Об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина. «Это заявление — просто попытка зафиксировать себя в публичном пространстве, хайпануть. Но попытка, лишенная человечности и нравственности. Хватит уже пугать нашу молодежь. Кроме того, это юридически неосуществимо — право на пенсию есть у всех граждан нашей страны», — пояснила Останина в беседе с «Лентой.ру». Она также добавила, что по логике Мардана люди, не имеющие детей, «в принципе не имеют права на жизнь», поскольку их лишают пенсии. По ее словам, это — безобразие. Останина напомнила, что Россия является социальным государством, которое заботится о гражданах, в том числе о тех, кто не может иметь детей. По ее мнению, подобные инициативы подрывают доверие к социальной политике страны и не имеют юридической основы. Ранее аналогичную инициативу Сергея Мардана раскритиковала депутат Госдумы Светлана Бессараб, заявив, что лишение пенсий бездетных граждан противоречит принципам пенсионной системы и является антигуманным. Она напомнила, что бездетность может быть связана с объективными причинами, а пенсионное обеспечение зависит от трудового стажа, а не наличия детей. Ранее Сергей Мардан в эфире программы «Соловьев Live» предложил лишать пенсий россиян без детей для повышения рождаемости, отметив: «Если воспитал детей — в старости будет на что жить, если нет — останешься ни с чем». После общественной критики он пояснил, что сказал это иронично, но подчеркнул остроту демографической проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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