США отказались «помогать всему миру»

США не могут решать все мировые проблемы, вместо этого страна должна сосредоточиться на вопросах, представляющих национальный интерес. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«На планете происходят ужасающие проблемы. Америка не может заниматься устранением каждой из них. Что нам нужно сделать, так это расставить приоритеты в нашей внешней политике в тех областях, которые отвечают нашим национальным интересам», — заявил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
По его словам, каждый потраченный доллар должен приносить стране пользу, делая ее безопаснее и сильнее. Он также отметил, что США больше не могут позволить себе сохранение многих программ иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета.
Рубио добавил, что Соединенные Штаты остаются мировым лидером по объему иностранной помощи. В то же время он подверг критике работу Агентства США по международному развитию (USAID), указав на противоречия между программами агентства и деятельностью американских дипмиссий за рубежом. По его мнению, в ряде случаев такие программы даже подрывали миссию посольств США.
Ранее Рубио заявил, что США сократили 83% программ USAID. Это решение затронуло 5,2 тысячи контрактов, которые, по мнению властей, расходовали десятки миллиардов долларов без пользы для национальных интересов. По словам Рубио, оставшиеся 18% программ будут управляться более эффективно под контролем Госдепартамента.
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