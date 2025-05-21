На фоне атаки беспилотников в Москве отменили рейс в Челябинск. Скрин

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Вылет из Москвы в Челябинск отложили
Вылет из Москвы в Челябинск отложили Фото:

Самолет из Москвы в Челябинск, который должен был совершить посадку в 22 мая в 05:05 в аэропорту «Курчатов», отменили. Борт должен был вылететь из Шереметьево, но введены ограничения. Точно установить, имеют ли эти события между собой связь, пока не представляется возможным.

«Рейс Москва — Челябинск номер СУ 1092, который должен прибыть по расписанию 22.05 в 05:05 отменен», — следует из данных онлайн-табло. Одновременно снят рейс в столицу, который должен отправиться из Челябинска 22 мая в 06:05.

Отмену рейса подтверждают читатели URA.RU. Также задерживается борт, который должен был приземлиться 21 мая в 21:30. Ранее стало известно о том, что в Москву не вылетают самолеты из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

На 22 мая отменен рейс из Москвы в Челябинск на 05:05 и в обратном направлении на 06:05
На 22 мая отменен рейс из Москвы в Челябинск на 05:05 и в обратном направлении на 06:05
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Самолет из Москвы в Челябинск, который должен был совершить посадку в 22 мая в 05:05 в аэропорту «Курчатов», отменили. Борт должен был вылететь из Шереметьево, но введены ограничения. Точно установить, имеют ли эти события между собой связь, пока не представляется возможным. «Рейс Москва — Челябинск номер СУ 1092, который должен прибыть по расписанию 22.05 в 05:05 отменен», — следует из данных онлайн-табло. Одновременно снят рейс в столицу, который должен отправиться из Челябинска 22 мая в 06:05. Отмену рейса подтверждают читатели URA.RU. Также задерживается борт, который должен был приземлиться 21 мая в 21:30. Ранее стало известно о том, что в Москву не вылетают самолеты из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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