Самолет из Москвы в Челябинск, который должен был совершить посадку в 22 мая в 05:05 в аэропорту «Курчатов», отменили. Борт должен был вылететь из Шереметьево, но введены ограничения. Точно установить, имеют ли эти события между собой связь, пока не представляется возможным.
«Рейс Москва — Челябинск номер СУ 1092, который должен прибыть по расписанию 22.05 в 05:05 отменен», — следует из данных онлайн-табло. Одновременно снят рейс в столицу, который должен отправиться из Челябинска 22 мая в 06:05.
Отмену рейса подтверждают читатели URA.RU. Также задерживается борт, который должен был приземлиться 21 мая в 21:30. Ранее стало известно о том, что в Москву не вылетают самолеты из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.
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